В столице открылась первая Московская международная издательская неделя

Первая Московская международная издательская неделя открылась в новом городском пространстве «АКИ.лаб». Она продлится до 12 июля. Российскую столицу представит более 30 крупных компаний. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Событие объединит издателей, авторов, переводчиков и других представителей отрасли из 13 дружественных стран, в том числе из Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики. Цель программы — продвижение отечественной литературы на международном рынке», — рассказала Наталья Сергунина.

В течение четырех дней на площадке проведут около 200 бизнес-встреч с участием литературных агентов, редакторов и специалистов по лицензированию и праву.

На экспертных сессиях обсудят тренды и перспективы развития индустрии и поделятся опытом внедрения технологий искусственного интеллекта.

Одно из мероприятий посвятят обзору российского книжного рынка: востребованным жанрам, каналам дистрибуции и динамике продаж. В рамках другого — «Цифровые платформы и экосистемы как ключевые элементы современной издательской реальности в России» — спикеры расскажут о профильных онлайн-сервисах и особенностях потребления цифрового контента. Еще на двух сессиях обсудят вопросы экспорта отечественной литературы в государства Латинской Америки и Ближнего Востока.

Одновременно с деловой программой пройдет первый поток проекта «Арабская переводческая мастерская» в Доме творчества Переделкино. Начинающие и опытные специалисты из Египта и Сирии займутся адаптацией произведений современных российских авторов для иностранной аудитории. Здесь же организуют мастер-классы и встречи с ведущими филологами-арабистами, писателями и студентами кафедр востоковедения столичных вузов. Проект призван укрепить международные связи в сфере культуры и познакомить зарубежных читателей с новыми авторами.

