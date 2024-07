В СПбГАСУ открылась международная летняя школа «Арх.Лето 2024: архитектура туристических комплексов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 8 июля открылась международная летняя школа «Арх.Лето 2024: архитектура туристических комплексов».

Участниками летней школы стали 30 студентов из Сибирского федерального университета, Брестского государственного технического университета (Республика Беларусь) и СПбГАСУ.

Объединившись в три международные команды, студенты будут проектировать современные туристические объекты для Выборга – города с богатой историей, расположенного в Ленинградской области.

Успехов участникам пожелала начальник управления международной деятельности Шуайнат Ахмадулаева. Она подчеркнула, что летняя школа даёт возможность познакомиться с СПбГАСУ, одним из ведущих вузов России в сфере архитектуры и строительства, а также получить полезный опыт и знания.

Своих коллег – наставников летней школы представила старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования Дарья Бойцова.

Игорь Иванов

О том, чем предстоит заниматься студентам, рассказал координатор летней школы, заместитель декана по воспитательной работе, доцент кафедры архитектурного проектирования Игорь Иванов.

Преподаватель отметил большой туристический и культурный потенциал Выборга, который пока не используется в полной мере. После осмотра средневекового замка часть туристов уходит через Аннинские укрепления, в то время как могла бы остаться на набережной. Сейчас эта набережная частично благоустроена, но в ней нет связности, смысла. Участникам летней школы предстоит создать градостроительные концепции развития территории. Прежде чем приступить к проектированию, студенты проведут предпроектный анализ: изучат градостроительные документы, узнают о наличии ограничений, оценят транспортную связность района, визуальные составляющие. В прошлом году в СПбГАСУ проходила международная летняя школа, посвящённая разработке концепций туристического комплекса в западной части острова Котлин. По мнению преподавателя, между двумя событиями много общего. Этим летом в центре внимания студентов вновь находятся уникальные исторические территории.

«Вы не будете создавать универсальный дизайн. Вы займётесь контекстуальной архитектурой, будете работать с окружением, определите так называемую идентичность места», – сказал Игорь Иванов.

Участники летней школы

Работа летней школы продлится до 19 июля. Программа включает в себя теоретическую и практическую части. В рамках теоретической части студенты побывают в Выборге и познакомятся с Центральной городской библиотекой – произведением выдающего архитектора Алвара Аалто, рыцарским замком, историческими фортификационными сооружениями и другими архитектурными памятниками. Кроме того, они исследуют место проектирования. Преподаватели СПбГАСУ и специалисты с многолетним опытом прочитают лекции о проектировании туристических объектов в историческом контексте и формировании общественных пространств.

В ходе практической части программы студенты под руководством преподавателей будут создавать концепцию туристического комплекса – жилой модуль и архитектурную среду вокруг него, а затем представят итоги работы на круглом столе.

Заместитель декана архитектурного факультета по учебной работе, доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Елена Войцеховская, Дарья Бойцова и Шуайнат Ахмадулаева

