Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в ходе которого москвичи выберут самые красивые из семи доходных домов столицы. Эти здания были построены более 100 лет назад в архитектурном стиле модерн. При этом каждое из них имеет уникальный внешний вид. В 2023 году Фонд капитального ремонта привел их в порядок, сохранив при этом характерные черты.

Дома — участники голосования расположены в центре столицы по адресам:

— 1-й Неопалимовский переулок, дом 16/13;

— Большая Грузинская улица, дом 15, строение 2;

— Большой Сухаревский переулок, дом 15, строение 1;

— Малый Николопесковский переулок, дом 6;

— Новая Басманная улица, дом 16, строение 4;

— проспект Мира, дом 47, строение 1;

— Пречистенская набережная, дом 45/1, строение 3.

Участники голосования могут выбрать до трех вариантов ответа.

Доходные дома активно строили в Москве на рубеже XIX–XX веков. Их возводили для сдачи квартир в аренду в основном на несколько месяцев. До 1917 года в городе было около 800 подобных зданий.

Фонд капитального ремонта приводит в порядок как типовые здания, так и исторические постройки. За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда полностью обновили почти 90 домов в стиле модерн. В их числе — доходные дома, за которые проголосуют москвичи.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За 10 лет к нему присоединились почти семь миллионов человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI