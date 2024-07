В НГУ завершилась Летняя школа Гуманитарного института

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Летняя школа Гуманитарного института НГУ проходила с 1 по 7 июля, собрала рекордное количество участников — более 140; и приобрела статус международной. Ребята в течение недели работали над групповыми проектами под руководством кураторов, слушали лекции, практиковались в своем направлении подготовки и представили результаты совместной деятельности в итоговый день школы.

Участники развивали свои навыки по шести направлениям:

1. Востоковедение.

2. Журналистика.

3. История и археология.

4. Компьютерная и прикладная лингвистика.

5. Лингвистика (иностранные языки).

6. Языкознание и литературоведение.

Например, школьники, которые выбрали направление «Востоковедение», участвовали в занятиях по каллиграфии. Ученики узнали историю отрасли изобразительного искусства и даже попробовали один из видов — письмо тушью на рисовой бумаге. На презентации проектов ребята представили театрально-танцевальный мини-спектакль по классической китайской драме «Западный флигель» Ван Шифу и вызвали волну аплодисментов.

Своими впечатлениями о Летней школе поделилась Дарина Гуринович, участница направления «Лингвистика»:

— От участия в этом мероприятии у меня остались исключительно положительные эмоции. Больше всего понравилась практика и общение с носителями языка, что помогло нам всем улучшить навыки общения на иностранном языке. Теперь я точно могу сказать, что имею представления о своем будущем и выбранной профессии. Желание поступить на это направление именно в НГУ увеличилось еще больше, — признается Дарина.

Возможность применить полученные знания на практике получили участники каждого направления, кому-то из них школа помогла определиться с будущим выбором. Так, на треке «Видео» направления «Журналистика» ребята снимали собственные репортажи.

— Мы подготовили репортаж про встречу двух победителей фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Нам удалось послушать небольшой рассказ авторов о создании документального кино и задать вопросы. В результате, поучаствовав в этом треке, я поняла, что мне все же больше нравится это направление и хотелось бы заниматься им дальше, — рассказывает Ева Победина, участница направления «Журналистика».

С каждым годом количество участников Летней школы растет, что отмечают ее организаторы:

— Летняя школа Гуманитарного института проходит третий раз. Количество участников возрастает год от года: 109 человек в 2022, 130 – в 2023 и 140 – в 2024 году. В этом году к нам приехали ребята не только из Новосибирска и Новосибирской области, но также из Кемеровской и Свердловской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского краев и даже из Казахстана, — рассказывает Татьяна Морозова, кандидат исторических наук, заместитель директора Гуманитарного института НГУ по научной работе.

Бесценный опыт, новые знания, общение и улучшение навыков – одна из главных целей Летней школы. Однако победители мероприятия получили не только памятные призы, но и новые возможности.

— Участники Летней школы ГИ не только приобретают новые знания и опыт, но и получают шансы заработать дополнительные баллы для будущего поступления в ГИ НГУ. По результатам ЛШ ГИ–2022 к нам поступили 29 человек. Мы надеемся, что Летние школы 2023 и 2024 годов также будут способствовать повышению интереса абитуриентов к получению образования в Гуманитарном институте, — отмечает Татьяна Белица, кандидат филологических наук, заместитель директора Гуманитарного института НГУ по учебной работе.

