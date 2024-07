В ГУУ открылась Летняя инженерно-экономическая школа

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 июля в ГУУ начала работу Летняя инженерно-экономическая школа «Генератор Стирлинга», которая проводится в рамках реализации программы Передовой инженерной школы «РосГеоТех» Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и Государственного университета управления.

Школа проходит сразу в двух городах: на площадке ГУУ в Москве собрались молодые ученые, а на базе ГГНТУ в Грозном проходит «Школьная смена» для учащихся средних общеобразовательных учреждений Чеченской Республики.

В ГУУ обучение в рамках Летней инженерно-экономической школы пройдут молодые ученые из ГУУ, ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, Северо-Кавказского горно-металлургического института, Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, а также стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского. На открытие также были приглашены участники проекта «Университетские смены», который сейчас проходят в ГУУ.

Ректор ГУУ Владимир Строев поприветствовал участников и отметил важность проведения совместных мероприятий.

«Сотрудничество вузов сегодня крайне важно, ведь двигать молодежную науку без взаимодействия невозможно. Особенно приятно, что инженерно-экономические школы становятся регулярными. Сегодня здесь присутствуют и ребята из новых территорий, которые приехали в рамках «Университетских смен». Уверен, что им будет интересно посмотреть, как развивается образование и наука в нашей стране, вдохновиться на будущие свершения», – поделился Владимир Витальевич.

Руководитель Передовой инженерной школы «РосГеоТех» Андрей Лужецкий рассказал собравшимся о ее сути и индустриальных партнёрах.

«Главная цель проекта – достичь технологического суверенитета и подготовить необходимых специалистов для успешного развития нашей страны», – отметил спикер.

Проректор ГУУ Мария Карелина отметила важность вопросов экологии для любого исследования, всех сфер жизни и каждого человека.

Заместитель исполнительного директора по образовательным проектам экологического Фонда имени В.И. Вернадского Татьяна Авгусманова пожелала участникам найти во время обучения друзей и единомышленников, а также создать новые успешные проекты.

По видеосвязи подключился руководитель «Школьной смены» Летней инженерно-экономической школы, проректор по научной работе ГГНТУ Магомед Сайдумов.

«За нашей спиной проведение нескольких крупных мероприятий, и мы знаем, что при правильном планировании можно получить хорошие результаты. Благодарю организаторов проекта и призываю участников к совместной работе во время программы. Ведь вместе мы проектируем будущее», – подчеркнул Магомед Сайдумов.

Летняя инженерно-экономическая школа «Генератор Стирлинга» будет работать в ГУУ с 8 по 12 июля.

Для участников подготовлена насыщенная программа мероприятий, состоящая из лекций, мастер-классов, экскурсий и интерактивных мероприятий по таким научным направлениям, как искусственный интеллект, геоэнергетика, экологическая безопасность и реверс-инжиниринг.

Команды смогут обменяться опытом, представить свои научные исследования, рассмотреть новые научные вызовы и их решения, попробовать разработать совместные междисциплинарные проекты.

Программа научной школы разработана на основе стратегических задач, которые стоят сегодня перед молодыми учёными.

Напомним, что школа проходит уже в третий раз. Год назад на площадке ГГНТУ в Грозном открылась «Первая инженерно-экономическая школа», а в феврале 2024 года ГУУ стал площадкой для второго потока школы.

