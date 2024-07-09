Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
8 июля в ГУУ начала работу Летняя инженерно-экономическая школа «Генератор Стирлинга», которая проводится в рамках реализации программы Передовой инженерной школы «РосГеоТех» Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и Государственного университета управления.
Школа проходит сразу в двух городах: на площадке ГУУ в Москве собрались молодые ученые, а на базе ГГНТУ в Грозном проходит «Школьная смена» для учащихся средних общеобразовательных учреждений Чеченской Республики.
В ГУУ обучение в рамках Летней инженерно-экономической школы пройдут молодые ученые из ГУУ, ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, Северо-Кавказского горно-металлургического института, Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, а также стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского. На открытие также были приглашены участники проекта «Университетские смены», который сейчас проходят в ГУУ.
Ректор ГУУ Владимир Строев поприветствовал участников и отметил важность проведения совместных мероприятий.
«Сотрудничество вузов сегодня крайне важно, ведь двигать молодежную науку без взаимодействия невозможно. Особенно приятно, что инженерно-экономические школы становятся регулярными. Сегодня здесь присутствуют и ребята из новых территорий, которые приехали в рамках «Университетских смен». Уверен, что им будет интересно посмотреть, как развивается образование и наука в нашей стране, вдохновиться на будущие свершения», – поделился Владимир Витальевич.
Руководитель Передовой инженерной школы «РосГеоТех» Андрей Лужецкий рассказал собравшимся о ее сути и индустриальных партнёрах.
«Главная цель проекта – достичь технологического суверенитета и подготовить необходимых специалистов для успешного развития нашей страны», – отметил спикер.
Проректор ГУУ Мария Карелина отметила важность вопросов экологии для любого исследования, всех сфер жизни и каждого человека.
Заместитель исполнительного директора по образовательным проектам экологического Фонда имени В.И. Вернадского Татьяна Авгусманова пожелала участникам найти во время обучения друзей и единомышленников, а также создать новые успешные проекты.
По видеосвязи подключился руководитель «Школьной смены» Летней инженерно-экономической школы, проректор по научной работе ГГНТУ Магомед Сайдумов.
«За нашей спиной проведение нескольких крупных мероприятий, и мы знаем, что при правильном планировании можно получить хорошие результаты. Благодарю организаторов проекта и призываю участников к совместной работе во время программы. Ведь вместе мы проектируем будущее», – подчеркнул Магомед Сайдумов.
Летняя инженерно-экономическая школа «Генератор Стирлинга» будет работать в ГУУ с 8 по 12 июля.
Для участников подготовлена насыщенная программа мероприятий, состоящая из лекций, мастер-классов, экскурсий и интерактивных мероприятий по таким научным направлениям, как искусственный интеллект, геоэнергетика, экологическая безопасность и реверс-инжиниринг.
Команды смогут обменяться опытом, представить свои научные исследования, рассмотреть новые научные вызовы и их решения, попробовать разработать совместные междисциплинарные проекты.
Программа научной школы разработана на основе стратегических задач, которые стоят сегодня перед молодыми учёными.
Напомним, что школа проходит уже в третий раз. Год назад на площадке ГГНТУ в Грозном открылась «Первая инженерно-экономическая школа», а в феврале 2024 года ГУУ стал площадкой для второго потока школы.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 9.07.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.