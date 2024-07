Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конце июня выпускники Естественно-научного лицея СПбПУ получили в Белом зале Политехнического университета аттестаты о среднем общем образовании. Поздравить вчерашних школьников пришли их родители, преподаватели и руководство университета.

Проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов напомнил, что в этом году каждый выпускник лицея автоматически получает при поступлении в Политех восемь баллов, а если аттестат с отличием, то десять.

Мы очень рассчитываем на лицеистов, они наше будущее, они как ни один другой абитуриент адаптированы к Политеху. А значит, должны быть лидерами во всех направлениях студенческой жизни! — уверен проректор.

Преподаватели лицея отметили, что успех выпускников станет лучшей благодарностью их наставникам.

Все выпускники успешно сдали ЕГЭ. Из 73 человек, получивших аттестат о среднем общем образовании, четверо окончили лицей с золотой медалью и 10 человек — с серебряной. В этом году, впервые за всю историю сдачи ЕГЭ в лицее, семь стобалльных результатов: два по русскому языку, три по математике и два по физике.

Фёдор Киричков набрал 200 баллов сразу по двум предметам: математике и физике.

Самым трудным в подготовке было не потерять усидчивость, решая варианты ЕГЭ и отдельные задачи. Специальность, на которую я хотел бы поступить, я ещё окончательно не выбрал, но в таких институтах Политеха, как ФизМех и ИКНК, рассматриваю направления “Прикладная математика и информатика”, “Механика и математическое моделирование” и ещё несколько. Я хотел бы создавать различные электронные устройства в научной и промышленной отраслях , — поделился Фёдор.

Золотая медалистка Ангелина Веселова остановилась в шаге от максимального результата и по сумме трёх ЕГЭ набрала 292 балла, из них 100 — по математике.

65 % выпускников набрали в сумме более 230 баллов.

В рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников 2023 года, составленном Российским рейтинговым агентством «Раэкс-Аналитика» Естественно-научный лицей Политеха занимает 33-е место в России и шестое в Санкт-Петербурге.

