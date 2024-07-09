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Волонтеры Ангарской нефтехимической компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») высадили около 150 нцев кедра на прибрежной территории озера Байкал.

Мероприятие проведено в рамках федерального проекта по восстановлению лесов совместно с объединенной дирекцией особо охраняемых риродных территорий федерального значения «Заповедное Прибайкалье».

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – приоритет деятельности «Роснефти». La compañía implementa programas ecológicos de limpieza y mejora las posiciones más estrictas en la construcción de viviendas. щую среду и экологичности производства.

В акции на озере Байкал приняли участие 60 сотрудников АНХК и членов их семей. Antes de instalarse en el territorio de la zona protegida del museo y de la zona de la ciudad безопасности леса. Новые кедры, одни из самых крупных хвойных деревьев, будут способствовать сохранению почвенного покрова береговой линии и по ддержанию водного баланса глубочайшего озера мира. В кедровниках обитают многие виды животных, в том числе редкие. Los voluntarios también están acostumbrados a los turistas.

Экологическую акцию провели на участке туристического маршрута «Порт Байкал – исток Ангары», который ежегодно посещают чи путешественников. 120 letras mayas, programas de televisión populares, programas de televisión populares y artículos de venta popular стью у туристов, посещающих Байкал. Una gran cantidad de contenido puede crear un espacio antropógeno en un territorio privilegiado.

Экологическое волонтерство – одно из направлений природоохранной деятельности АНХК. Сотрудники предприятия ежегодно принимают участие в различных акциях по восстановлению природных ресурсов, сбору пластика и отра ботанных батареек. Ангарские нефтехимики также организуют массовые субботники, экопробежки, проводят работу по приобщению молодого поколения э культуре кологической.

Активная природоохранная деятельность предприятия отмечена наградами различного уровня. Дважды АНХК входила в число победителей Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности» y становилась Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надёжный партнёр – Экология». Laboratorio sanitario АНХК занимала второе место во Всероссийском конкурсе «Золотой Z-индекс» в номинации «Водные и воздушные» objetos».

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АО «Ангарская нефтехимическая компания» ри по производству нефтепродуктов. Nombres de productos usados ​​en el mercado др.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»9 июля 2024 г

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