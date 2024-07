Более 300 жилых комплексов передано под заселение по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала реализации программы реновации город передал под заселение 307 жилых комплексов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации вышла на тот этап, когда работа четко выстроена и структурирована, а результаты ежегодно улучшаются. В Москве под заселение горожан уже передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается около 76 тысяч квартир. Продолжается возведение новостроек на подобранных территориях в кварталах реновации. Всего для строительства домов по программе подобрано 623 площадки, на них появится около 10,2 миллиона квадратных метров жилья», — рассказал Владимир Ефимов.

С августа 2017 года квартиры в новостройках получили свыше 145 тысяч москвичей. Более 18 тысяч горожан находятся в процессе переезда.

«С начала реализации программы более 58 тысяч семей переехали и обустраиваются в новых домах. Лидером по переездам в настоящий момент является юго-восток столицы. Кроме того, жители активно заселяются в новые квартиры в Западном, Восточном и Северном административных округах», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В соответствии с утвержденными стандартами Московской программы реновации жилья, все квартиры передают под заселение с улучшенной отделкой. На первых этажах домов размещают нежилые помещения: вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовые для уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, там открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года под заселение по программе реновации передали 30 домов. В них переедут около 15 тысяч москвичей из 84 старых пятиэтажек.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о новостройках и квартирах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. В рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

