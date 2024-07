Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

9 июля Михаил Мишустин в Екатеринбурге посетит XIV международную промышленную выставку «Иннопром». Председатель Правительства выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнёрство: в центре внимания международного бизнеса».

В работе стратегической сессии примут участие Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Председатель Кабинета министров Киргизии – Руководитель Администрации Президента Киргизии Акылбек Жапаров и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

В графике Михаила Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях поездки примут участие заместители Председателя Правительства Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

