08.07.2024 Umowa na kolejne Rosomaki podpisana

W poniedziałek, 8 lipca br. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum firm z Hutą Stalowa Wola S.A. jako liderem na dostawy seryjne kołowych transporterów opancerzonych (KTO) ROSOMAK zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30. Podczas uroczystości obecny był wiceminister Paweł Bejda.

Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Rosomak S.A. oraz WB Electronics S.A.

Przedmiotem umowy jest pozyskanie 58 egz. kolejnych kołowych transporterów opancerzonych (KTO) ROSOMAK, zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30, wyposażonych w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE-LR. Dodatkowo umowa obejmuje pakiet logistyczny, w którego skład wchodzą części zamienne.

Wartość umowy wynosi ok. 2,6 mld złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2026-2027.

Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 powstał w wyniku realizacji pracy rozwojowej na mocy umowy zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola S.A. oraz WB Electronics S.A., w efekcie której został opracowany prototyp wraz z dokumentacją techniczną.

Zgodnie z przeznaczeniem KTO ROSOMAK ze ZSSW-30 będą służyły do zwalczania celów opancerzonych oraz obiektów i umocnień wykorzystywanych przez przeciwnika, a także będą przeznaczone do realizacji zadań wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych. Zastosowane w ZSSW-30 systemy optoelektroniczne umożliwią realizację zadań niezależnie od pory doby, a także w trudnych warunkach atmosferycznych. Sprzęt został również przystosowany do funkcjonowania w trudnych warunkach klimatycznych.

Główne uzbrojenie KTO ROSOMAK ze ZSSW-30 stanowi armata automatyczna Bushmaster Mk.44S, która umożliwia prowadzenie ognia w trybie automatycznym i półautomatycznym, z wykorzystaniem pięciu różnych typów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Uzbrojenie pomocnicze stanowi sprzężony z armatą, zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe uzbrojenie stanowi podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE-LR. Uzbrojenie może być ładowane zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz pojazdu.

Dowódca i operator uzbrojenia mogą niezależnie od siebie obserwować, wykrywać, rozpoznawać i śledzić cele lądowe oraz powietrzne, w tym z wykorzystaniem funkcji autotrackera. Dodatkowo załoga może pracować w trybie „hunter-killer”, który polega na lokalizowaniu i identyfikacji celu przez dowódcę i przekazywaniu uchwyconego celu na wyświetlacz operatora uzbrojenia w celem jego namierzenia i zniszczenia.

