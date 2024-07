08.07.2024 Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed Szczytem OTAN

Jak zaznaczył prezydent umocnienie bezpieczeństwa naszej części Europy, plany regionalne, magazyny NATO na naszej ziemi, możliwości korzystania z rezerw paliwowych Sojuszu, status i droga Ukrainy do NATO to główne tematy, które będą omawiane podczas tu w Waszyngtonie. Wśród zagadnień znajdą się także sprawy dotyczące budżetów obronnych, w tym wypełnianie przez sojuszników zobowiązania 2% PKB na obronność.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed Szczytem NATO08.07.2024 W poniedziałek, 8 de julio de 2024, wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które prezydent Andrzej Duda zwołał w związku z wylotem polskiej delegacji na Szczyt NATO do Waszyngton Ud.