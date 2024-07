08.07.2024 Varsovia Kto broni Ucrania, broni także siebie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rosyjski atak rakietowy na Ucrania

El primer ministro Donald Tusk y el presidente Wołodymyr Zełenski rozpoczęli konferencję prasową od uczczenia minutą ciszy ofiar dzisiejszego ataku Rosji na Ukrainę. Rosyjskie rakiety trafiły m.in. w szpital dziecięcy w Kijowie.

– Nie ma dnia i nocy, aby w Ukrainie nie ginęli niewinni ludzie. Byłem bardzo poruszony tym, co powiedział mi Prezydent Ukrainy o obiektach ataku. a np. szpital, w którym leczyły się dzieci chore na raka. Nie ma takich słów, dokumentów i deklaracji politycznych, które by wystarczyły jako słowa potępienia dla agresora

– el primer ministro Donald Tusk.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że dzisiejsze ofiary i zniszczenia spowodowane były bezpośrednim uderzeniem rakietowym Rosji, która poniesie za to odpowiedzialność.

– Na Ukrainie zginęło dziś tylu ludzi. Jest oczywiste, że wszystko, co zostało przez rosyjskich terrorystów zrujnowane, zostanie przez nas odnowione. I ci – niegodni nazywać się ludźmi – Rosjanie, którzy to uczynili, poniosą odpowiedzialność

– zapowiedział Prezydent Ucrania.

Premier D. Tusk zadeklarował pełną pomoc w zakresie pomocy ofiarom ataku.

Obrona Ucrania broma obroną świata Zachodu

El primer ministro Donald Tusk zaznaczył, że Polacy pomagają Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny, dobrze pojęty interes.

– Kto dzisiaj broni Ucrania, broni także siebie. W Polsce te słowa mają szczególne znaczenie. […] Wojna Rosji z Ukrainą i heroiczna obrona Ukrainy, jest obroną całego naszego świata. […] Dobrze wiemy, że gdyby wojna zakończyła się źle, to zakończyłaby się źle nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Polski, Europy i całego świata Zachodu

– ocenił szef polskiego rządu.

Prezes Rady Ministrów przypomniał także o zaangażowaniu Polaków w pomoc rodzinom z Ucrania.

– Nie zamierzamy się tym chwalić, bo to był dla Polaków najbardziej naturalny odruch solidarności. I chcę powiedzieć, że możecie na nas w dalszym ciągu liczyć. […] Tak długo, jak długo niektórzy Wasi rodacy będą potrzebowali pomocy, będą się czuli w naszym kraju jak w domu. I nic w tej sprawie się nie zmieni

– Primer Ministro de oświadczył polski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za rzeczywiste wsparcie.

– Jesteście z nami od Samego początku wojny i jestem przekonany, że do końca wojny i po wojnie pozostaniemy razem. […] Mam nadzieję, że oba nasze narody oprą się atakom i obronią niepodległość naszych krajów

– podkreślił.

Nic o Ukrainie bez Ukrainy

Jak zaznaczył Prezes Rady Ministrów, nikt nie ma prawa decydować o przyszłym pokoju i jego kształcie bez Ucrania.

– Nikt nie ma prawa występować w imieniu Polski czy UE, bez pełnego porozumienia z Ukrainą, jeśli chodzi o ewentualne rozmowy z Moskwą. Tutaj będziemy nie tylko solidarni, ale osobiście będę skutecznie pilnował tego w Unii Europejskiej, aby nic o Ukrainie nie zdecydowano bez Ukrainy

– zapowiedział szef polskiego rządu.

Jak dodał, Polska zrobi wszystko, żeby także pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy. Spotkanie w Warszawie odbyło się w przeddzień jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie.

– Jeśli na szycie NATO nie doczekacie się jednoznacznej deklaracji, to nic się nie zmieni w stanowisku Polski. Będziemy dalej namawiać naszych sojuszników, aby droga dojścia – zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO – była dla Ukrainy jak najszybsza

– obiecał Donald Tusk.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce także za zaangażowanie na arenie międzynarodowej.

– Bardzo istotne są dla nas negocjacje dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej. Polska zawsze pozostawała w gronie jednych z największych zwolenników eurointegracji ukraińskiej. […] Również w Waszyngtonie, Polska bardzo aktywnie wspiera wstąpienie Ukrainy do NATO

– powiedział ukraiński Prezydent.

Prace nad przyspieszeniem akcesji Ukrainy do UE będą jednym z kluczowych punktów podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu 2025 roku.

Polska będzie miała swój udział w odbudowie Ucrania

Prezes Rady Ministrów wyraził zadowolenie z faktu, że coraz więcej rozmawia się o udziale Polski w odbudowie Ukrainy.

– Obaj z Prezydentem Zełenskim wierzymy w zwycięstwo i obaj wierzymy w pokój po zwycięstwie. Obaj wierzymy w szybką i skuteczną odbudowę Ucrania. Polska będzie brała w tym udział i cieszę się, że Prezydent Ukrainy jest gotowy patronować nad dobrą, polską współpracą z Ukrainą w procesie odbudowy

– powiedział szef polskiego rządu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie w tej sprawie współpracować z Polską. Jak oświadczył, jego kraj zaprosi polskie firmy do odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

Porozumienie w dziedzinie bezpieczeństwa

Ucrania daje świadectwo swojego bohaterstwa od wielu miesięcy, ale równocześnie potrzebuje pomocy całego cywilizowanego świata. Dlatego już 19 państw oraz Unia Europejska podpisały wzajemne zobowiązania z Ukrainą dotyczące wspólnego bezpieczeństwa. Dziś taki dokument podpisała Polska.

– W czasie rozmów nad dokumentem zależało nam, żeby nie skończyło się tylko na deklaracjach dobrej woli. Każde słowo w tym dokumencie coś dla nas znaczy. […] Traktujemy te słowa, jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice. W najbliższym czasie, wspólnie także z innymi sojusznikami, będziemy krok po kroku wypełniać intencje tego dokumentu

– zapowiedział Donald Tusk.

Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił podpisane porozumienie, jako bardzo istotne.

– Broma a porozumienie doniosłe i ambitne, które w ogromnej mierze pomoże nam chronić życie naszych obywateli i przeciwdziałać rosyjskiemu złu

– powiedział szef ukraińskiego państwa.

Bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest wspólne i nierozłączne. Dlatego oba kraje postanowiły potwierdzić i zacieśnić dotychczasową współpracę i partnerstwo. Głównym celem jest pomoc Ukrainie w realizacji prawa do samoobrony przed atakiem Rosji.

W podpisanym porozumieniu Polska i Ukraina zobowiązały się do prowadzenia regularnych konsultacji w kwestiach Strategicznych i dotyczących koordynacji pomocy na rzecz wsparcia Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją. W związku z tym oba kraje będą dążyć hacer:

dalszego rozwoju współpracy politycznej, militarnej, gospodarczej oraz dotyczącej bezpieczeństwa i obronności;

współpracy w wyposażaniu i szkoleniu ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony;

wsparcia przyszłego rozwoju Sił Zbrojnych Ucrania;

wspierania procesu integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi i europejskimi;

ścisłej współpracy w odbudowie Ukrainy, jako państwa suwerennego i demokratycznego;

współpracy w celu zapewnienia Ukrainie odpowiedniego wsparcia na wypadek przyszłej agresji rosyjskiej;

wspierania dążeń do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz bezpieczeństwa Ukrainy poprzez wycofanie sił rosyjskich z ukraińskiego terytorium, przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy w ramach międzynarodowo uznawanych , a także pociągnięcia do odpowiedzialności Rosji, jej przywódców i współsprawców za wszystkie zbrodnie popełnione przeciwko Ukrainie i jej Narodowi.

Pełna tresść Porozumienia o Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa

