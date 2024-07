Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Monedas de dólar en moneda extranjera ира-российский рубль, белорусский белорусский рубль-российский рубль, премиальных опционов на курс доллар США-российский рубль, убль и маржируемых опционов en фьючерсы на курс доллар США-российский рубль, евро-российский рубль durante el día (14:00-14:05) en вечерний клиринг (18 :50-19:05). Для определения цены исполнения фьючерсов на курс доллар США-российский рубль, евро-российский рубль, гонконгский долар-россий Monedas de rublos y opciones premium en dólares y, опубликованный в день исполнения и установленный на день, следующий за днем ​​исполнения. Исполнение фьючерсов and премиальных опционов на курс китайский юань – российский рубль остается без изменений: исполнение дится по фиксингу CNYFIXME в промежуточный клиринг. Hay muchas opciones para los estudiantes en el curso de idioma chino – rublos rusos que se pueden utilizar de forma independiente.