Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам. Информация будет аккумулирована на одном ресурсе.

Новый сервис содержит сведения о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним с момента включения кредитных рейтинговых агентств в реестр Банка России. Например, чтобы узнать рейтинг какой-либо компании, достаточно ввести ее название в поисковую строку. Можно также посмотреть рейтинговые действия в ретроспективе. Раскрытие таких сведений повысит прозрачность рейтинговой отрасли и позволит использовать режим единого окна для поиска информации. Фото на превью: A9 STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI