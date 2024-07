Финальный аккорд: в павильоне «Роснефти» прошел концерт «Энергия талантов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ 7 июля прошел концерт «Энергия талантов». Двадцать сотрудников предприятий Компании из разных регионов страны приехали в Москву, чтобы выступить перед посетителями Международной выставки-форума «Россия».

На сцену вышли операторы по добыче нефти, инженеры-энергетики, экономисты – каждый из них представил вокальный номер. Своей энергией и талантами делились представители обществ: «БашНИПИнефть», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Полюс», «Самаранефтегаз», «СамараНИПИнефть», ИК «Сибинтек», «Роспан Интернешнл», «Сибнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «ТННЦ», «Саратовского НПЗ» и «РН-Ванкор». Все они – победители и призеры творческого конкурса «Энергия талантов», который проводится в дочерних обществах «Роснефти» ежегодно. Знакомые хиты в исполнении нефтяников гости павильона встречали аплодисментами.

Праздничный концерт стал ярким событием Дней семьи в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Тематические дни посвящены Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

В рамках тематических дней посетителям павильона «Роснефть» представлены лекции сотрудников предприятий Компании о проектах по поддержке семей, корпоративных мероприятиях и волонтерских акциях. Презентацию «Семейные ценности» провела специалист Рязанской НПК Ирина Андрющенко, награжденная Почетным знаком губернатора «За веру и добродетель». Знак вручается семьям, которые воспитывают прославивших регион победителей школьных олимпиад, музыкальных конкурсов и спортивных соревнований.

«Роснефть» уделяет особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей, поддерживает многодетные семьи, развивает социальные проекты по поддержке семьи и детства. Значительные средства направляются на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, домов ребенка и социально-реабилитационных центров.

Ежегодно предприятия Компании проводят многочисленные тематические мероприятия для работников и их детей. Сотрудники предприятий «Роснефти» принимают активное участие в различных благотворительных всероссийских и региональных акциях для детей: новогодняя «Елка желаний», «Помоги пойти учиться», «Рождественская елка», «Весенняя неделя добра», «Тепло детям», «Портфель первокласснику», «Соберем ребенка в школу», «Чужих детей не бывает», «Дед Мороз в каждый дом», «Подарок к школе», «Подарок Деда Мороза».

«Роснефть» создает и развивает систему довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников. В регионах присутствия Компании работают профильные «Роснефть-классы», которые учитывают особенности развития территориальной экономики и потребности локального рынка труда.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

8 июля 2024 г

