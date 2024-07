Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

«Роснефть» создает and развивает систему довузовской подготовки and профессиональной ориентации школьников. En la región donde se encuentran las compañías de perfiles de robots «clases de aprendizaje», donde se encuentran los lugares de interés territorial экономики и потребности локального труда.

«Роснефть» уделяет особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей, поддерживает многодетные семьи, развивает соц иальные проекты по поддержке семьи детства. Se utilizan equipos deportivos, médicos, de música y de música ожественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, domov ребенка and социально-реабилитационных центров.