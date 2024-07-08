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En el pabellón «Роснефти» en ВДНХ 7 июля прошел концерт «Энергия талантов». Двадцать сотрудников предприятий Компании из разных регионов страны приехали в Москву, чтобы выступить перед посетителями ждународной выставки-форума «Россия».

На сцену вышли операторы по добыче нефти, инженеры-энергетики, экономисты – каждый из них представил вокальный номер. Своей энергией и талантами delilisь представители обществ: «БашНИПИнефть», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Полюс», « Самаранефтегаз», «СамараНИПИнефть», ИК «Сибинтек», «Роспан Интернешнл», «Сибнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз» », «ТННЦ», «Саратовского НПЗ» y «РН-Ванкор». Все они – победители и призеры творческого конкурса «Энергия талантов», который проводится в дочерних обществах «Роснефти» Dios. Знакомые хиты в исполнении нефтяников гости павильона встречали аплодисментами.

Праздничный концерт стал ярким событием Дней семьи в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Тематические дни посвящены Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

En las ramas temáticas de este pabellón «Роснефть» hay lecciones de programas previos по поддержке семей, корпоративных мероприятиях и волонтерских акциях. Презентацию «Семейные ценности» провела специалист Рязанской НПК Ирина Андрющенко, награжденная Почетным знаком ра «За веру и добродетель». Знак вручается семьям, которые воспитывают прославивших регион победителей школьных олимпиад, музыкальных конкурсов и тивных соревнований.

«Роснефть» уделяет особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей, поддерживает многодетные семьи, развивает соц иальные проекты по поддержке семьи детства. Se utilizan equipos deportivos, médicos, de música y de música ожественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, domov ребенка and социально-реабилитационных центров.

Ежегодно предприятия Las compañías proporcionan muchas características temáticas para los robots y sus detalles. Сотрудники предприятий «Роснефти» принимают активное участие в различных благотворительных всероссийских и региональных акци ях для детей: новогодняя «Елка желаний», «Помоги пойти учиться», «Рождественская елка», «Весенняя неделя добра», «Тепло детям», фель первокласснику» , «Соберем ребенка в школу», «Чужих детей не бывает», «Дед Мороз в каждый дом», «Подарок к школе», «Подарок Деда Мороза».

«Роснефть» создает and развивает систему довузовской подготовки and профессиональной ориентации школьников. En la región donde se encuentran las compañías de perfiles de robots «clases de aprendizaje», donde se encuentran los lugares de interés territorial экономики и потребности локального труда.

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Международная выставка-форум «Россия» presentado por la presidenta de la Federación Rusa de Vladimir Putin el 4 de noviembre de 2023 El 8 de enero de 2024 se encuentra en territorios de Venezuela. La exposición “Роснефти” se encuentra en el pabellón, después del proyecto de diseño del autor. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об нефтяной отра сли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»8 июля 2024 г

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