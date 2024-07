Татьяна Голикова поздравила участников семейного сообщества «Движения первых» с Днём семьи, любви и верности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова поприветствовала участников семейных слётов «Движения первых», которые пройдут 8–21 июля в Смоленской области. В своём видеообращении вице-премьер поздравила детей, родителей и представителей старшего поколения из разных регионов России – участников семейного сообщества «Родные – любимые» «Движения первых» с Днём семьи, любви и верности.

Видеоприветствие Татьяны Голиковой к участникам семейного сообщества «Движения первых» с Днём семьи, любви и верности

Из стенограммы:

Дорогие участники сообщества «Родные – любимые» «Движения первых», поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Это замечательный праздник, наполненный добротой, миром и светом. Семейные ценности и традиции – то, что всегда объединяло нашу огромную многонациональную страну.

В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьёзно выросло. В Год семьи, который ярко и масштабно начался на форуме «Родные – любимые», мы уделяем особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей. С окончанием тематического года эта работа не завершается и будет продолжена. Президент нашей страны Владимир Путин неоднократно отмечал, что укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, защите детства должно быть уделено первостепенное внимание.

Ваше сообщество объединяет многодетные, многопоколенные семьи, семейные династии из всех регионов страны, а название «Родные – любимые» очень точно отражает смысл семьи.

За прошедшие месяцы участники семейного сообщества «Движения первых» стали одной большой командой, пространством для диалога поколений, совместной деятельности детей и взрослых. Местом, где родители могут обменяться своим опытом воспитания и получить поддержку единомышленников. Очень важно, что взрослые разделяют инициативы ребят и развиваются вместе со своими детьми в «Движении первых».

Одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей России, а главное, побыть рядом с родными и любимыми, станут семейные слёты «Движения первых». Впереди вас ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы.

Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми.

Я желаю вам провести незабываемо это время и вернуться к себе домой с яркими впечатлениями и новыми идеями по развитию сообщества «Родные – любимые». Ещё раз поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

