Студенты из Венесуэлы посетили павильон «Роснефти» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» организовала для 30 студентов из Венесуэлы, обучающихся в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, экскурсию по своему павильону на Международной выставке-форуме «Россия».

Сотрудники «Роснефти» рассказали студентам про проекты в области разведки и добычи, нефтепереработки, про научно-исследовательскую деятельность Компании, собственные разработки, социальные, культурные и экологические проекты.

Особое внимание студентов привлекла зона с проектом «Цифрового месторождения». «Роснефть» – первая компания в России, которая оцифровала весь процесс добычи нефти и запустила полномасштабный «цифровой двойник» месторождений. Он позволяет удалённо в режиме реального времени отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, а также контролировать применение средств индивидуальной защиты, передвижение техники и персонала по территории производственных активов.

В кинозале павильона венесуэльские студенты посмотрели документальные фильмы «История нефти», «Новокуйбышевский НПЗ» и «Путешествие сквозь время».

Гости из Венесуэлы также попробовали себя в качестве пилотов за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы, сделали фото на память с ростовыми куклами медведей.

«Роснефть» и Губкинский университет сотрудничают уже более 20 лет. Все эти годы университет является стратегическим партнером Компании. Взаимодействие в образовательной сфере, в области научной и инновационной деятельности носит комплексный характер и способствует взаимному развитию.

Ежегодно более 150 студентов Губкинского университета проходят практику и стажировку в НК «Роснефть». Лучшие студенты и перспективные преподаватели поощряются корпоративными грантами и стипендиями. Студенты университета ежегодно принимают участие в научно-технических конференциях молодых специалистов НК «Роснефть». Для обеспечения международных проектов Компании квалифицированными кадрами с 2014 года в РГУ им. Губкина при поддержке «Роснефти» на регулярной основе проводится обучение иностранных студентов.

Завершилась экскурсия кофе-брейком в кафе «Зерно». Приятным сюрпризом для граждан Боливарианской Республики стала возможность выпить чашечку кофе, приготовленного из зерен, выращенных на высокогорных плантациях далекой родины. Кофе из Венесуэлы нечасто встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта, поэтому его присутствие в меню кафе сети АЗС «Роснефти» делает такое предложение эксклюзивным.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 июля 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI