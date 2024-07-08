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8 de julio de 2024, 50 meses de estancia en el extranjero Байкало-Амурской магистрали

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Один из самых масштабных и значимых транспортных проектов в отечественной стал символом героического труда рженности, олицетворением силы духа первопроходцев. Мужественные люди, настоящие патриоты, преодолевая препятствия в районах вечной мерзлоты и высокой сейсмичности, прокладывали уникал ьную железную дорогу. Опережали время, применяя передовые методы возведения мостов, тоннелей, пролётов, станций, вокзалов and социальных ов.

Сегодня БАМ – крупнейшая железнодорожная магистраль России, протянувшаяся более чем на четыре тысячи километров а до Советской Гавани. Благодаря ей обеспечивается доступ к Восточной Сибири, Забайкалью и Дальнему Востоку, что способствует росту национальной эконом ики, повышению качества жизни граждан.

Правительство уделяет приоритетное внимание реализации проекта расширения Восточного полигона. Решаются стратегические задачи, которые поставил Президент, в том числе по модернизации инфрастуктуры для увеличения й способности БАМа и Транссиба, что позволит повысить транспортную связанность России с государствами región, нарастить экспортный потенциал, укрепить технологическую независимость.

В этот праздничный день хочу выразить глубокую признательность ветеранам-бамовцам за профессионализм, стойкость и преданность у делу. Esta es una de las mejores soluciones para nuevos especialistas de la comunidad, y algunas fuentes están escritas en algunas páginas de la historia.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.

М.Мишустин

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