Сохраняя традиции и главные ценности: сотрудники «Роснефти» по всей стране празднуют День семьи, любви и верности

Сотрудники дочерних предприятий Компании и члены их семей организовали праздничные мероприятия в городах присутствия, поддерживая и популяризируя традиционные семейные ценности. Тематические акции прошли в рамках объявленного Президентом Года семьи в Российской Федерации.

Сотрудники «РН-Ванкор» и их семьи посетили национальный парк «Красноярские Столбы». Экскурсия включила в себя посещение научного-познавательного центра и пешую прогулку по территории парка до знаменитой скалы «Китайская стенка». Кроме того, красноярские нефтяники приняли участие в Летнем семейном фестивале спорта «За здоровьем всей семьей!» и создали уникальное панно из пластиковых крышечек.

«Харампурнефтегаз» провел в Тюмени первый летний семейный ЗОЖ-фестиваль. Нефтяники вместе с детьми участвовали в веселых стартах, конкурсах и спортивных играх. Сотрудники предприятия также оказали благотворительную помощь общественной организации многодетных семей Тюменской области «Радость», приобретая предметы первой необходимости, одежду, игрушки, канцелярские товары и настольные игры.

Накануне праздника тридцать супружеских пар Ангарской нефтехимической компании высадили около 150 саженцев кедра на прибрежной территории озера Байкал. Семейная аллея нефтяников украсит участок маршрута «Порт Байкал – исток Ангары», который ежегодно посещают тысячи туристов.

На Саратовском НПЗ организовали праздничное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья». Участие в нем приняли работники предприятия, члены их семей и волонтеры из молодежной организации «Движение первых». Заводчане и члены их семей также прошли на досках для серфинга с веслами (сапбордах) по протокам Волги и собрали мусор на воде и по берегам островов. Нефтяники рассортировали мусор и отправили на переработку.

Активная жизненная позиция и верность семейным ценностям позволили семьям сотрудников Сызранского НПЗ и «РН-БашНИПИнефть» выйти в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Научный институт «Роснефти» в Уфе организовал для многодетных семей сотрудников выездной кулинарный мастер-класс. Родители с детьми на свежем воздухе учились у шеф-повара ресторана готовить летние блюда, а юных кулинаров развлекали аниматоры.

Семья ветеранов-нефтяников «РН-Няганьнефтегаза» отмечена высшей общественной наградой – медалью за «Любовь и верность». Первопроходцы Красноленинского свода месторождений Олег Дмитриевич и Екатерина Федоровна Мирошник прожили в браке 60 лет, воспитав двоих детей. У них четверо внуков и пятеро правнуков.

Сразу три семьи Рязанской нефтеперерабатывающей компании награждены Почетным знаком губернатора Рязанской области «За веру и добродетель». Знак вручается семьям, которые воспитывают прославивших регион победителей школьных олимпиад, музыкальных конкурсов и спортивных соревнований.

«Роснефть» придерживается принципов высокой социальной ответственности. На предприятиях Компании действуют дополнительные меры социальной поддержи, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. Кроме того, в социальный пакет входят программы оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, улучшению жилищных условий, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 июля 2024 г

