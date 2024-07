Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

5 июля в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание президиума Российской академии наук, посвящённое 300-летию её создания. Символично, что торжество прошло на берегах Невы — в буквальном смысле — на Университетской набережной, 5, в здании Санкт-Петербургского отделения РАН. Ведь именно в нашем городе, бывшем 300 лет назад столицей Российской империи, Пётр I и основал Академию наук.

В собрании участвовали представители государственной власти, научного и образовательного сообществ. Заседание открыл президент РАН академик Геннадий Красников.

«Мы давно планировали провести выездное заседание президиума именно в этом историческом здании, в стенах нашего уже Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, — сказал он. — Это, конечно, очень значимое место для нашей науки, здесь особая атмосфера. До 1934 года, до переезда академии в Москву, именно здесь всегда проходило заседание президиума. И глубоко символично, что сегодня мы тоже собрались в этом зале».

Президент РАН в своём выступлении подчеркнул, что для академии всегда было актуальны те принципы, которые в XVIII веке заложил Пётр I: приумножение знаний, развитие научной школы, обеспечение преемственности научной мысли. Геннадий Красников рассказал о ключевых направлениях деятельности Российской академии наук сегодня. Он отметил, что управление наукой на территории России должно стать более эффективным.

Геннадий Красников считает, что создание Санкт-Петербургского отделения РАН стало важной вехой в истории Академии наук. Сегодня в его состав входят 73 академика и 110 членов-корреспондентов РАН, работающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Под научно-методическим руководством отделения находятся 35 научных организаций.

Мы рассчитываем, что Санкт-Петербургское отделение внесёт ценный вклад в консолидацию научного ландшафта нашей страны, в решение вопросов научно-технологического развития, усиление научных школ и в целом поможет в поиске ответов на вызовы, которые сегодня стоят перед страной , — сказал Геннадий Красников.

С приветственным словом от имени губернатора Санкт-Петербурга выступил вице-губернатор Владимир Княгинин: Наш город и Российскую академию наук связывает долгая общая историю. Академия была создана именно на берегах Невы по распоряжению императора Петра I. Накануне замечательного юбилея открылось долгожданное Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук. Благодарю руководство РАН за столь ценный подарок к знаменательной дате .

Подробнее о текущей деятельности Санкт-Петербургского отделения участники заседания узнали из выступления председателя СПбО РАН, вице-президента РАН, академика Андрея Рудского. Часть доклада Андрей Иванович посвятил истории становления и развития Российской академии наук. Он уточнил, что знаменитая фреска Михаила Ломоносова «Полтавская битва», украшающая парадную лестницу здания на Университетской набережной, была создана к 200-летию академии. А прекрасным подарком на 300-летний юбилей стало создание отделения в Санкт-Петербурге.

«В лице Санкт-Петербургского отделения Российская академия наук обрела на своей исторической родине точку опоры и развития, которая стимулирует раскрытие научного потенциала как региона, так и страны, — убеждён Андрей Рудской. — А 20 мая 2024 года нашему отделению передано историческое здание Академии наук, великое творение Джакомо Кваренги. Теперь у нас есть свой дом, которому сейчас требуется реставрация, но, думаю, вместе с нашим учредителем, Российской академией наук, мы эту задачу решим».

Председатель СПбО РАН также рассказал о проведённых организационных мероприятиях по обеспечению начала работы отделения, о первом государственном задании — просветительской деятельности и популяризации научного знания. Андрей Рудской сообщил об учреждении звания “Почётный доктор Санкт-Петербургского отделения РАН и десяти премий по 100 тысяч рублей имени выдающихся петербургских учёных. Премии за научные и научно-технические достижения будут присуждаться в отраслях наук, соответствующих направлениям деятельности пяти объединённых научных советов СПбО РАН.

После председателя отделения с сообщениями о деятельности объединённых научных советов выступили их руководители: академик Владимир Пешехонов (прикладные науки и технологическое развитие промышленности), академик Михаил Пиотровский (гуманитарные науки), академик Сергей Багненко (науки о жизни, медицина), академик Виктор Долженко (агробиотехнологии и продовольственная безопасность), член-корреспондент РАН Сергей Иванов (естественные науки).

После торжественного заседания его участники отправились на экскурсию в Эрмитаж и теплоходную прогулку по Неве.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI