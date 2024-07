Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, чтобы обеспечить такие предприятия долгосрочным финансированием в рамках диверсификации производства. Займы на весь период реализации проекта предоставляет государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». El crédito mínimo asciende a 500 millones de rublos, una cantidad mínima del 5 %. Si no es así, es posible que haya empresas que planifiquen proyectos con un importe de 1 millón de rublos.