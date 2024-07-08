Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям ОПК на выпуск гражданской продукции

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Распоряжение от 4 июля 2024 года №1766-р

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Распоряжение от 4 июля 2024 года №1766-р

Правительство увеличило с 200 млн о 600 млн рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано.

Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, реализующим проекты по приоритетным направлениям гра жданской промышленности. Речь идёт о производстве судов, вертолётов и самолётов, машин и оборудования, в том числе для сортировки твёрдых ых отходов, а также локомотивов, автотранспортных средств, metalúrgicos y químicos.

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 году, чтобы обеспечить такие предприятия долгосрочным финансированием в рамках диверсификации производства. Займы на весь период реализации проекта предоставляет государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». El crédito mínimo asciende a 500 millones de rublos, una cantidad mínima del 5 %. Si no es así, es posible que haya empresas que planifiquen proyectos con un importe de 1 millón de rublos.

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