Поздравляем с Днём семьи, любви и верности!

Празднование Дня семьи, любви и верности лежит своими корнями в глубокой древности. Он приурочен к православному дню супругов князя Петра и Февронии, живших в Муроме в XIII веке и умерших в один день. Они считаются покровителями брачных отношений и были канонизированы в 1547 году.

В конце XX века в Муроме возродили почитание этих святых, позже день их памяти стали отмечать в том числе как светский праздник супружеской любви и семейного счастья. С 2008 года он получил государственную поддержку и стал всероссийским, но формально оставался неофициальным до 2022 года, когда был установлен указом Президента РФ Владимиром Путиным.

Символом праздника является ромашка – образ чистоты и мечты о настоящей любви. Именно она изображена на реверсе медали «За любовь и верность», которая вручается семейным парам, живущим в браке более 25 лет и признанными в обществе достойными хранителями традиционных ценностей. На аверсе медали, как можно догадаться, изображены Пётр и Феврония.

Многие уже привыкли к самым распространенным и стереотипным формулировкам, что семья – это ячейка общества и основа государства. Но если пойти дальше, то можно увидеть интересные связи и параллели. Две отдельные и порой очень разные личности создают между собой маленький социум на основе определённых точек соприкосновения. Они удерживают связь посредством взаимной симпатии, уважения к интересам друг друга, соблюдения определённых норм и правил. Кто-то из них берёт на себя лидерские функции, кто-то исполнительные; один заведует финансами, другой ведёт ЖКХ; за оборону обычно отвечает мужчина, за воспитание молодого поколения в семье, как правило, женщина – чем не государство в миниатюре? Какой из этого можно сделать вывод? Страна, которая придерживается традиционных семейных ценностей – это государство, основанное на любви. А в настоящей любви всё идет от чистого сердца.

Государственный университет управления – это тоже семья. Недаром недавний выпускной прошёл под лозунгом «ГУУ – 7я». Сегодня мы желаем всем найти свою вторую половинку и испытать радости настоящей любви. А тем, кто уже счастлив – взаимопонимания, поддержки и уважения.

