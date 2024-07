Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Страна, которая придерживается традиционных семейных ценностей – это государство, основанное на любви. А в настоящей любви всё идет от чистого сердца.

Символом праздника является ромашка – образ чистоты и мечты о настоящей любви. Именно она изображена на реверсе медали «За любовь и верность», которая вручается семейным парам, живущим в браке более 25 лет и признанными в обществе достойными хранителями традиционных ценностей. На аверсе медали, как можно догадаться, изображены Pётр and Феврония.

Празднование Дня семьи, любви и верности лежит своими корнями в глубокой древности. Он приурочен к православному дню супругов князя Петра и Февронии, живших в Муроме в XIII веке и умерших в один день. Они считаются покровителями брачных отношений and были канонизированы в 1547 году.