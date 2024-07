Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности, который символизирует важность семейных ценностей. Стройкомплекс России проводит большую работу по созданию благополучных условий жизни для россиян всех возрастов. Так, с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) строятся детские сады и школы. В 2022–2023 годах в 8 российских регионах ввели 25 объектов образования, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Механизм федеральной поддержки – инфраструктурных бюджетных кредитов призван улучшать качество жизни в регионах нашей страны. В том числе мы ведём большую работу для обеспечения подрастающего поколения новыми современными образовательными учреждениями. Благодаря ИБК с 2022 года введён и открыт для ребят 21 детский сад на 5390 мест в Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Ярославской и Вологодской областях, а также 4 школы на 4124 места в Вологодской, Тюменской, Московской и Свердловской областях», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, всего с привлечением средств ИБК планируется реализовать 58 проектов в сфере образования.

«Фонд развития территорий, являясь оператором этой программы, проводит мониторинг и сопровождение проектов ИБК, в том числе и объектов образования. Для нас важен результат, потому что он напрямую влияет на нагрузку действующих учреждений, комфорт российских семей. Программа предусматривает строительство 15 школ в 12 регионах и 43 детских садов в 18 субъектах России. Это значит, что новые здания откроют двери для более чем 27 тысяч детей», – отметил Ильшат Шагиахметов.

В 2024 году планируется ввести четыре школы во Владимирской, Московской областях на 4125 мест и три детских сада в Брянской и Московской областях на 1100 мест.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI