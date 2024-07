Марат Хуснуллин: Более 200 млн проездов зафиксировано на ЦКАД с момента открытия всей трассы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центральная кольцевая автодорога является одним из масштабных проектов дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Трасса протяжённостью 336 км проходит по территории Подмосковья примерно в 50 км от МКАД. Президент России Владимир Путин дал старт движению по всей протяжённости дороги 8 июля 2021 года. С этого момента там зафиксировано порядка 226 млн проездов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«За три года Центральная кольцевая автодорога не раз доказала свою востребованность. Новая магистраль позволила разгрузить МКАД, трассы А-107 и А-108 от транзитного транспорта, соединить напрямую районы Подмосковья, улучшить доступность столичных аэропортов для жителей области. Отсутствие одноуровневых пересечений, светофоров и переходов на скоростных километрах дороги даёт возможность сократить время движения почти в три раза по сравнению с альтернативами. О популярности нового маршрута говорит и статистика: порядка 226 млн проездов зафиксировано на трассе с 2021 года. Кроме того, строительство дороги дало мультипликативный эффект для развития экономики регионов в зоне тяготения: Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей. Открытие движения по всей ЦКАД упростило логистику грузовых перевозок во всём макрорегионе, позволило ускорить развитие социальных и хозяйственных связей, а также повысить безопасность дорожного движения», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что за прошедшие после открытия годы самым популярным у пользователей стал участок ЦКАД между М-2 «Крым» и М-4 «Дон»: по нему было совершено более 1,6 млн проездов.

«На втором месте маршрут от пятого пускового комплекса до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до М-2 “Крым„ – более 1,5 млн проездов. На участок от М-4 “Дон„ до Домодедова и от Домодедова до М-5 “Урал„ пришлось 1,4 млн проездов. Аналогичный показатель у маршрута от пятого пускового комплекса до Калужского шоссе и от М-2 “Крым„ до М-4 “Дон„. Также в топ-10 наиболее востребованных пользователями маршрутов вошли отрезки между М-12 и М-7 “Волга„ (1,2 млн проездов), от Калужского шоссе до М-2 “Крым„ (1,1 млн проездов), от Домодедова до М-5 “Урал„, а также от М-8 “Холмогоры„ до дороги Никольское – Горки (А-107) и от М-11 “Нева„ до М-10 “Россия„. На каждый из них пришлось более 1 млн проездов», – рассказал Вячеслав Петушенко.

Замыкают первую десятку маршрут от пятого пускового комплекса до Калужского шоссе (более 942 тыс. проездов) и маршрут от дороги Никольское – Горки (А-107) до М-11 «Нева» (более 912 тыс. проездов).

ЦКАД продолжает развиваться. В конце 2024 года планируется открыть движение по обходу деревни Малые Вязёмы. Открытие участка протяжённостью более 4 км позволит существенно улучшить транспортную доступность в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке.

