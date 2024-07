Команда ГУУ победила в межвузовской патриотической викторине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда Государственного университета управления стала победителем патриотической викторины «Я горжусь. Страна», прошедшей 6 июля в павильоне № 57 на ВДНХ в рамках реализации программы Дня патриотизма на Международной выставке-форуме «Россия».

Викторина включала в себя вопросы на знание истории России, ее культурного достояния, географии страны, а также людей, прославивших ее в различных сферах.

Участие в соревновании приняли представители 20 университетов.

В команду ГУУ входили:

— заместитель директора ИОМ по воспитательной работе Андрей Липатов,

— начальник отдела патриотического воспитания УМПиВР Алмаз Ахаев,

— делопроизводитель отдела патриотического воспитания УМПиВР Антон Лукьянов,

— студент 2 курса ИЭФ Алексей Ковалев,

— студент 2 курса ИГУиП Рамазан Рахманов,

— студент 2 курса ИМ Рашид Хасмамедов.

Представители ГУУ показали отличное знание истории и по итогам викторины заняли первое место, разделив его с коллегами из РУДН.

«Собрались довольно сильные команды, поэтому борьба была захватывающей. Организаторы подготовили разнообразные и интересные вопросы. Мы все хорошо знаем историю и были уверены в своей победе», — поделился Алмаз Ахаев.

Организатором акции выступила ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», подведомственная Министерству науки и высшего образования России.

