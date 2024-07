Как поступить на целевое обучение в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начиная с 2024 г. введён новый механизм целевого обучения в высших учебных заведения и приёма на него. Соответствующее постановление Правительства РФ действует с 1 мая. Теперь предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении будут общедоступными – их необходимо размещать на платформе «Работа в России». Абитуриенты смогут самостоятельно знакомиться с предложениями заказчиков и подавать заявки на целевое обучение одновременно с подачей заявления в вуз в бумажном (в приёмной комиссии вуза) или электронном (на портале госуслуг) виде.

После завершения обучения выпускнику необходимо будет отработать в организации, которая выступила заказчиком обучения, как минимум 3 года.

В договоре о целевом обучении могут быть прописаны условия прохождения практики у заказчика. Кроме того, он может установить требования к успеваемости студента.

Подробный алгоритм действий – в карточках.

