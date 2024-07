Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В аэропорту Пулково 5 июля открылась выставка «Планета Политеха» , посвящённая 125-летию университета. На слайдах представлены самые занимательные представители флоры и фауны Политехнического парка.

В церемонии открытия выставки участвовали сотрудники СПбПУ, аэропорта, пассажиры и журналисты.

Сегодня мы представляем частичку Политехнического университета — наш парк. На этих фотографиях вы видите то, что наши студенты и преподаватели видят каждый день. Недавно учёные досконально исследовали растительный и животный мир парка, его почву, и эта выставка сделана по мотивам их изысканий , — рассказал проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

В аэропорт приезжают люди, многие из которых впервые оказываются в Санкт-Петербурге. Увидев такую выставку, они захотят больше узнать о городе и вернуться сюда ещё не раз. Это реклама университета, это реклама города, это представление России туристам , — прокомментировал директор Центра оперативного управления аэропортом Андрей Дробович.

Как уже было сказано выше, выставка в «Пулково» — лишь вершина «айсберга». В марте этого года творческий коллектив специалистов Управления по связям с общественностью СПбПУ, петербургских учёных и фотохудожников представил фотоальбом «Флора и фауна Политехнического парка ».

«Группа учёных в течение года — важно было учитывать сезонность — проводила научное исследование, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова. — Его результаты мы оформили в красочный фотоальбом. Проект оказался настолько вдохновляющим, что на его основе мы решили заниматься дальнейшим развитием нашего парка. Провели на официальных интернет-ресурсах Политеха опрос общественного мнения, получили ответы более тысячи человек о том, что им нравится, что не нравится в парке, что следовало бы изменить. После этого организовали сессию соучастного проектирования модернизации Политехнического парка . Теперь хотим привлечь к совместной работе студентов Инженерно-строительного института. Так что впереди ещё много интересного».

Выставка «Планета Политеха» — не первая в списке совместных проектов СПбПУ и Пулково. В ноябре 2023 года на том же месте пассажиры аэропорта могли узнать о важнейших вехах в истории нашей страны через призму открытий учёных и инженеров Политеха .

Фотоархив

Кроме нас, об этом сообщили:

78 канал

ЛенТВ 24

Телеканал «Санкт-Петербург»

Питер ТВ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI