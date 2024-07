Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Ежегодно 8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. Праздник установлен в день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии. Их считают примером верности, любви и семейного счастья.

Желаем всем, чтобы ваши дома наполнялись уютом и радостью, а ваша жизнь – любовью и взаимопониманием.

Пусть каждый день приносит вам только счастье и надёжные опоры в лице близких и любимых людей!

