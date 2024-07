ГУУ подготовил первую группу инженеров-педагогов для ООО «ТМХ Инжиниринг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 июля в Государственном университете управления состоялся завершающий экзамен по программе профессиональной переподготовки «Инженерная педагогика», реализованной по заказу ООО «ТМХ Инжиниринг» – крупнейшего в России разработчика современного подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей.

Председателем аттестационной комиссии выступил заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов. Также в состав комиссии вошли заместитель директора Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Игорь Каштанов и представители Центра переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов имени А.А. Кирсанова (КНИТУ).

В рамках программы профессиональной переподготовки действующие инженеры овладели набором профессиональных компетенций, обеспечивающими готовность к эффективной педагогической деятельности на основе систематизированных психолого-педагогических знаний, умений и навыков.

Занятия в рамках учебных модулей вели педагоги с опытом работы в соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью и обладающие статусом международного преподавателя инженерного вуза. К образовательному процессу программы были привлечены эксперты из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций и предприятий.

За три месяца участники программы освоили 15 учебных модулей, связанных с развитием у инженеров педагогических навыков.

Успешно прошедшие итоговую аттестацию слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке, смогут передавать уникальные компетенции и внедрять лучшие инженерно-управленческие практики в производственную среду.

Осенью 2024 года в ГУУ начнется обучение второго потока специалистов.

Напомним, что в ноябре 2023 года Государственный университет управления и крупнейшая в России машиностроительная группа АО «Трансмашхолдинг» заключили соглашение о взаимодействии в образовательной и научной сферах. Позднее на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере науки и технологий с привлечением молодых ученых между ГУУ, Экспертным советом при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества и интеграции и ООО «ТМХ Инжиниринг».

