ГУУ и АНО «Развитие человеческого капитала» помогут иностранцам в трудоустройстве

5 июля 2024 года состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Государственным университетом управления и автономной некоммерческой организацией «Развитие человеческого капитала».

Со стороны ГУУ в церемонии приняли участие ректор Владимир Строев, проректор Дмитрий Брюханов, советник при ректорате Сергей Карсека и другие. АНО «Развитие человеческого капитала» представляли генеральный директор Зори Гумашян и руководитель проекта Start in Moscow София Аксёнова.

Основная цель АНО «Развитие человеческого капитала» — создание и развитие в городе Москве инфраструктуры для профнавигации молодёжи в инновационном секторе экономики города, включая поддержку создания и развития площадок профессиональной ориентации, досугово-образовательных комплексов, детских технопарков, профнавигационной онлайн-платформы, направленной на оказание помощи в выборе профессии.

Заключённое Государственным университетом управления соглашение с этой организацией касается трудоустройства иностранных студентов в рамках проекта Start in Moscow. Данный проект обладает базой вакансий в высокотехнологичных и быстро развивающихся московских компаниях, таких как «Яндекс», «Сибур», «Сбер» и другие, собирает резюме иностранных студентов, помогает соискателям контактировать с работодателями, устраиваться на стажировки, а позже на постоянное место работы. Также проект помогает молодым иностранным специалистам переехать и адаптироваться в Москве, а работодателям правильно оформить все необходимые документы.

После торжественной церемонии подписания соглашения Владимир Строев рассказал гостям о работе вуза с иностранными студентами, проектной форме обучения, возможностях открытия студенческих стартапов, обучении в школах молодых предпринимателей, сотрудничестве с Министерством экономического развития РФ в рамках Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес», а также деятельности Евразийского сетевого университета, секретариат которого базируется в ГУУ.

Зори Гумашян отметил, что страны, представленные своими университетами в ЕСУ, являются приоритетными направлениями работы «Развития человеческого капитала» и партнёрство с консорциумом им также будет интересно. Гость рассказал о мерах поддержки для студенческого предпринимательства и деятельности других проектов своей организации, которые ориентированы не только на иностранцев.

Стороны выразили взаимную заинтересованность и договорились обменяться дополнительными предложениями для развития партнёрских отношений.

