В Политехе отметили День семьи, любви и верности

В Год семьи, в День семьи, любви и верности в Политехе почтили память покровителей семьи и брака — святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

День семьи, любви и верности в Политехе — событие особенное. Во-первых, у нас в кампусе есть символ этого праздника — памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским . А во-вторых, в Политехе сложилось очень много семейных союзов! Ведь студенческие годы — это время не только грызть гранит науки, но и время любить. Сидеть рядом на парах, ловить взгляд и улыбку, назначать свидания и гулять по тенистым аллеям парка. Вместе готовиться к сессии, радоваться успехам друг друга и огорчаться неудачам. И в конце концов понимать, что хочется быть вместе всю жизнь.

В Политехе многие встречают свою вторую половинку, женятся, вместе учатся и работают, растят детей, которые потом иногда тоже выбирают Политех — и так, поколение за поколением, связывают свою жизнь с университетом. Об этом рассказывает специальный проект «Династия» .

Сегодня мы празднуем День семьи, любви и верности, и это очень важный праздник не только в масштабах каждой отдельной семьи, которую мы любим, чтим и защищаем, но и нашей большой политехнической семьи , — считает проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов.

