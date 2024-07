В НГУ открылась Большая математическая мастерская

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова приняла участие в церемонии открытия первого мероприятия-спутника форума «Технопром» «Большой математической мастерской» в НГУ. Мероприятие проводится в пятый раз математическим центром мирового уровня «Математический центр в Академгородке», созданного на базе консорциума Института математики им. С.Л. Соболева и Новосибирского госуниверситета в рамках нацпроекта «Наука и университеты», и соответствует задачам Десятилетия науки и технологий в РФ, инициированного Президентом РФ.

Ирина Мануйлова на открытии проекта пожелала командам успешной работы совместно с промышленными партнерами, отметив, что развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии – одна из главных задач нацпроекта «Наука и университеты» и в Новосибирской области для этого есть все необходимое.

— Новосибирская область имеет сильнейшую математическую школу. Этим мы обязаны легендарному основателю новосибирского Академгородка, выдающемуся математику, академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву, основавшему легендарную Физико-математическую школу, ныне Специализированный учебно-научный центр НГУ. С помощью педагогов из НГУ и институтов СО РАН, сотрудников математического центра мирового уровня «Математический центр в Академгородке», стратегической целью которого является построение системы наука-образование-индустрия, мы должны продолжать этот плодотворный процесс интеграции математики во все сферы нашей жизни. И «Большая математическая мастерская» — это та площадка, которая сможет объединить вокруг себя всех, кто к этому процессу неравнодушен, кто его хочет популяризировать. Лучшие проекты мы обязательно разберем в рамках «Технопрома» уже в конце августа, — отметила заместитель Губернатора.

С 2023 года «Большая математическая мастерская» является спутником международного форума технологического развития «Технопром». В этом году в рамках треков «Технопрома-2024» состоится круглый стол «Технологические решения, разработанные студенческими проектными командами, на примере «Большой математической мастерской». Запланировано участие руководителей проектов по направлению «Машинное обучение». Среди работ проектных команд – оценка клинических осложнений при аневризме аорты, разработка больших языковых моделей для «сильного» искусственного интеллекта, выявление уязвимостей программного кода с помощью машинного обучения, прогнозирование погоды с помощью нейросетей, моделирование массовых полётов птиц и прогноз цен на авиабилеты.

Ректор НГУ Михаил Федорук, обращаясь к участникам мастерской, отметил достижения Математического центра в Академгородке.

— Это динамически развивающийся и эффективно работающий центр исследований, причем как фундаментальных, так и прикладных. Здесь ведется большая работа, реализуются проекты по актуальным тематикам в сотрудничестве с индустриальными партнерами. В 2023 году было проведено 38 мероприятий, и главным из них, безусловно, является Большая математическая мастерская. Одним их треков мероприятия текущего года является машинное обучение. Искусственный интеллект — перспективная сфера, в которой НГУ становится ведущим российским научно-исследовательским и образовательным центром. И для этого создается вся необходимая инфраструктура: так, на площадях объектов второй очереди кампуса мирового уровня НГУ, который в настоящее время строится, предполагается разместить один из мощнейших в России суперкомпьютерных центров. Он будет востребован самыми разными специалистами, которым необходимо решать исследовательские и прикладные задачи с использованием больших данных.

Так, одной из команд предстоит поработать над созданием универсальной коммуникативной системы, приближающейся по уровню когнитивных способностей к человеку. В результате таких доработок исследователи дополняют возможности «больших языковых моделей» (Large Language Models, или LLM) не только умениями читать и писать, но и видеть, слышать, тем самым превращая модели в мультимодальные. Участникам проекта предстоит усовершенствовать систему «сильного» ИИ «Менон», разрабатываемую в НГУ, путём исследования и доработки мультмодального RAG (retrieval augmented generation) — одного из подходов, позволяющего научить большую языковую модель видеть и слышать с использованием внешней базы знаний о мире. Такая система «сильного» ИИ может самообучаться, определять для себя цели и пути их достижения, может быть использована для решения сложных экономических задач, автономного вождения и управления БПЛА, автоматизации и оптимизации промышленных процессов, предотвращения аварийных ситуаций, медицинской диагностики и научных исследований от создания новых материалов и редактирования генов при помощи вычислений до прогнозирования распространения инфекционных заболеваний и изменений климата.

Мероприятия мастерской будут проходить до 23 июля на пяти площадках в разных городах. В Новосибирске команды студентов, школьников и педагогов будут работать над 28 математическими проектами, решать задачи, поставленные заказчиками от индустрии.

— Большая математическая мастерская расширяется как по количеству проектов и участников, так и по географии, которую она охватывает. Только на площадку в Новосибирске в этом году приедут школьники и студенты со всей страны — от Санкт-Петербурга до Камчатки. Вместе с ними будут работать и иностранные участники. Для этого одно из тематических направлений Мастерской будет проходить полностью на английском языке. При этом площадка в Новосибирске не единственная. Мастерская работает одновременно в 5 городах — ещё и в Томске, Тюмени, Майкопе и Омске, — рассказал руководитель БММ-2024, заместитель директора Математического центра в Академгородке, д.ф-м.н.Тимур Насыбуллов.

В дальнейшем проекты мастерской оформляются в виде научных работ, заявок на гранты, становятся основой инновационных продуктов. Среди успешных проектов мастерской разных лет — нейроигра для профилактики гиперактивности у детей, цифровая лаборатория дорожного движения по оптимизации режимов светофоров и образовательные программы с использованием игровых инструментов в преподавании математики.

