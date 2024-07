Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые ветераны, строители БАМа! Уважаемые друзья!

Виталий Савельев поздравил ветеранов и строителей БАМа с 50-летием Байкало-Амурской магистрали

Сегодня у нас знаменательный день. Мы отмечаем 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

К счастью, проект БАМа не заканчивается, он продолжается. БАМ, которому посвятили жизнь многие поколения россиян, продолжает развиваться. Задача, которую перед нами поставил Президент, – а это достижение провозной способности к 2032 году 270 млн т – вполне реальна. Это задача для наших новых поколений, которые идут с нами в ногу. Я уверен, что мы её реализуем.

Хочу отдельно отметить тех людей, которые подарили часть своей души, часть своего сердца строительству БАМа: Фадеев Геннадий Матвеевич, дважды Министр путей сообщения СССР и России, Басин Ефим Владимирович, Герой Труда России. Это люди, которые начинали строительство БАМа и многое сделали для того, чтобы сегодня БАМ был таким, каким мы его сейчас видим.

Я хочу также отметить большую роль «Российских железных дорог» и её генерального директора Белозёрова Олега Валентиновича, постоянно занимающегося развитием БАМа и Восточного полигона, который образуют БАМ и Транссиб.

Хочу вам всем пожелать здоровья, удачи, благополучия и всего самого хорошего.

С праздником, дорогие друзья!

