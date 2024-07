Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и Фонд развития промышленности Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Фонд развития промышленности (ФРП) Республики Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024» . Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления Александр Шаленков, со стороны ФРП Республики Башкортостан — Генеральный директор Анвер Каримов. Соглашение направлено на поддержку деятельности промышленных предприятий в Республике Башкортостан, развитие предпринимательства, деловой и инвестиционной активности, а также продвижение промышленных проектов, направленных на импортозамещение, экспорт и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. «Одной из своих задач мы считаем поддержку российской промышленности и развитие проектов в сфере импортозамещения. Башкортостан представляет собой один из центров химической промышленности, металлургии и машиностроения, и Банк «РОССИЯ» на протяжении многих лет активно работает с предприятиями республики. Наше сотрудничество с ФРП Башкортостана будет способствовать дальнейшему росту и укреплению позиций российской промышленности, а также строительству сильной и независимой национальной экономики», — прокомментировал Александр Шаленков. «Деятельность Фонда развития промышленности Республики Башкортостан направлена на осуществление финансовой поддержки предприятий в сфере промышленности. На данный момент в Фонде существует 11 собственных программ финансирования, 7 программ поддержки по линии федерального Фонда развития промышленности и 4 совместных программы федерального и регионального Фондов. Подписание подобных соглашений будет способствовать еще большей поддержки проектов, направленных на внедрение передовых технологий и создание новой конкурентоспособной и импортозамещающей продукции», — отметил Анвер Каримов.

