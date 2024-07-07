Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

5 de julio de 2024 en la Universidad Estatal de Educación para la mejora de programas de educación física y educación física студента – выпускной. В Год семьи в России он получил название «ГУУ – 7я», где цифра 7 символизировала количество институтов ГУУ.

С самого утра нарядные выпускники заполонили холлы, коридоры и внутренний двор университета – reбята поздравляли друг друга и grafito con rodilleras y empleados de pedagogos.

Торжественная церемония — вручение специальных наград и дипломов бакалаврам, presentado a las 13:00 en el centro de información tecnología.

El rector de la Asamblea General, Vladimir Строев, otorgó el permiso de la organización de operaciones permanentes запланированных на улице мероприятий под крышу.

«En nuestra historia de la historia de la universidad, tenemos 105 letras. No у нас не менее славное настоящее и будущее. И сегодня мы провожаем настоящее в будущее – вчерашние студенты встают на START нового этапа своей жизни. Уверен, что наши выпусники достойно представesarg ректор.

Vladimir Vitalievich se une a numerosos huéspedes, profesionales de la salud, programas de diplomados y programas especializados.

Заместитель ministra экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова призналась, что помнит свой выпускной, как он был вчера: «Этот момент мы пронесём через всю жизнь. Поздравляйте друг друга, но не прощайтесь. Povertte, вы ещё не раз все будете пересекаться между собой по работе, и на встречах выпускников Государственного та управления». Después de esto, Tatyana Alexandrovna está disponible en la última descarga de la universidad Primus inter pares.

Наградами удостоены:Плотникова Юлия Олеговна – ИИС;Гусева Елизавета Андреевна – ИУПСиБК;Ларшина Мария Андреевна – И ОМ;Ляпина Полина Сергеевна – ИЭФ;Бикманова Адиля Камильевна – ИГУиП;Зоткина Марина Сергеевна – ИМ;

Primus inter pares «7я» – Баландина Вероника Юрьевна – ИМ.

Депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию корпции Бийсултан Хамзаев в очередь передал поздравления и низкий поклон родителям выпускников. «Желаю вам найти себя в профессии, но не бояться меняться. Получение знаний – это постоянный постоянный процесс и я уверен, что многие не остановятся на одном дипломе», – сказал депутат, вручая награды за творческие успехи.

Наград удостоены:Павленко Александра Олеговна – ИИС;Головина Дарья Анатольевна – ИУПСиБК;Головина Дарья Анатольевна – ИОМ; Хардоглян Сусанна Мартиновна – ИЭФ; Кудинова Полина Романовна – ИГУиП;Алексеев Станислав Валерьевич – ИМ.

Заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов 16 лет назад получил диплом ГУУ и уверен, что выпускники тоже помнят этот день на всю жизнь. «Сегодня мне задали вопрос, что для меня ГУУ? ГУУ для меня – это семья. Это мой брат, который учился здесь. Esta es la razón por la que el niño está en un lugar seguro y seguro. Надеюсь, для вас ГУУ тоже останется семьёй», – поделился со всеми заместитель губернатора, вручая награды за научную ность.

Наград удостоены:Бобина Татьяна Сергеевна – ИИС;Сорокина София Михайловна – ИУПСиБК;Аулов Дмитрий Сергеевич – ИОМ;А вилова Александра Сергеевна – ИЭФ;Цыбузова Екатерина Денисовна – ИГУиП;Карамышева Варвара Николаевна – ИМ.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования and науки Евгений Семченко в начале своей пламенной речи орвал громкие аплодисменты: «Дорогие выпускники и преподаватели лучшего вуза планеты Земля! От всей моей семьи, которая образовалась в вузе более 20 лет назад, поздравляю вас с праздником! Кроме профессионального успеха желаю вам найти свою вторую половинку. И желательно чтобы это был выпускник или выпускница ГУУ», – с улыбкой произнес Евгений Евгеньевич и вручил награды за успе хи в учебной деятельности.

Наград удостоены:Лебедева Наталья Сергеевна – ИИС;Бир Елизавета Викторовна – ИУПСиБК;Поникаровская Полина Сергеевна – М;Сандина Ксения Валерьевна – ИЭФ;Панова Екатерина Геннадьевна – ИГУиП;Вековищева Диана Эдуардовна – ИМ.

Вице-президент Группы компаний «Новард» Сергей Саркисов признался, что волнуется ничуть не меньше, чем выпускники. «В ГУУ вы получили не только знания по предметам, но и навыки общения, которые помогут вам правильно коммуницировать с коллегами и ртнёрами. Здесь вас научили ставить общественные интересы выше личных, а это основа успеха в будущем», – сказал Сергей Яковлевич и вру чил награды за участие в общественной жизни.

Наград удостоены:Тодуа Алекс Николаевич – ИИС;Меньчикова Анна Владимировна – ИУПСиБК;Балухто ДаниIL Кириллович – И ОМ;Черемисскина Екатерина Андреевна – ИЭФ;Китаева Виктория Дмитриевна – ИГУиП;Гасанова Айшат Запировна – ИМ.

Советник председателя Московского банка, вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Шилов отметил, что здоровье позволяет вать высокие результаты в любых областях деятельности. Después de que Andrey Vladimirovich se uniera a la categoría deportiva y se uniera a la actividad deportiva .

Наград удостоены:Булатов Даниил Николаевич – ИИС;Торондуш Михаил Юрьевич – ИУПСиБК;Олейников Эдуард Олегович – ОМ;Романова Варвара Александровна – ИЭФ;Фомин Даниил Олегович – ИГУиП;Кудаков Иван Сергеевич – ИМ.

Также позднее в Актовом зале специальные награды получили 11 магистров ГУУ:Бороздина Дарья Алексеевна – ИЭФ;Ерохина Юлия Андреевна – ИЭФ;Жижин Артем Андреевич – ИМ;Капишева Полина Дмитриевна – ИУПСиБК;Мауль Евгения – ИИС;Романов Егор Алексеевич – ИЭФ;Саунин Александр Николаевич – ИМ;Трапезникова Анастасия Александровна – ИИС;Фетисов Валерий Константинович – ИУПСиБК;Черкасова Светлана адимировна – ИГУиП;Шульженко Ирина Сергеевна – ИУПСиБК.

Всего в уже minувшем учебном году Государственный университет управления выпустил 2016 студентов, из них 1714 бакалавров и 302 historia. Los diplomáticos tienen entre 818 y 638 bacalavos y 180 magistrov.

Уважаемые и любимые выпускники, желаем вам доброго и светлого жизненного пути. С честью представляйте ваш университет, не забывайте его, своих друзей и преподавателей. Стремительно поднимайтесь по карьерной лестнице, развивайте полученные за годы учёбы навыки, получайте дополнительное образование в родн ых стенах. Llubite, создавайте семьи, пополняйте своими детьми ряды будущих студентов ГУУ. ¡A ваша университетская 7я всегда будет ждать вас в гости, следить за вашими успехами и радоваться вашим победам вместе с вами!

Todas las fotografías actuales están incluidas en un álbum especial.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 7.07.2024

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