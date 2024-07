07.07.2024 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii07.07.2024

W niedzielę, 7 lipca br. w Chobielinie, el ministro Radosław Sikorski odbył konsultacje z nowo mianowanym szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lindonem Lammy’m. Wiodącym motywem rozmów były kwestie globalnego bezpieczeństwa, także w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie.

W ocenie ministra Sikorskiego dzisiejsza wizyta ministra Lammy’ego świadczy o bardzo silnych więziach łączących oba kraje, i to niezależnie od tego, jaki rząd sprawuje władzę w Polsce czy Wielkiej Brytanii. Przy tej okazji szef polskiego MSZ pogratulował brytyjskiej Partii Pracy okazałego zwycięstwa w ostatnich wyborach. Mówiąc o bezpieczeństwie światowym minister Sikorski podkreślił, że Polska i Wielka Brytania podzielają opinię na temat wielu wyzwań w tym obszarze, w tym szczególnie co do konieczności stałego wspierania Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Podobną opinię wyraził ministro Lammy, wskazując, że Polska i Wielka Brytania mają wspólną wizję Strategiczną dotyczącą zwłaszcza Ukrainy i OTAN. Jak dodał, oba kraje łączą obecnie wspólne zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji zauważył, że razem z Wielką Brytanią mamy zbliżone oczekiwania co do rezultatów spotkania Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Chodzi o potwierdzenie naszej długofalowej polityki wspierania Ukrainy i wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa wyrażających się w trwałej obecności sił i zdolności Sojuszu tam, gdzie jest zagrożenie – na flance wschodniej – ł ministro Sikorski. Zapowiedział również, że Polska, podobnie jak uczyniła to już Wielka Brytania, podpisze z Ukrainą dwustronną umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Podsumowując dzisiejsze spotkanie ministro Radosław Sikorski życzył nowemu brytyjskiemu rządowi sukcesów po objęciu władzy. Wyraził przy tym nadzieję, że dotychczasowe formaty polsko-brytyjskiej współpracy będą kontynuowane, w szczególności polsko-brytyjska kwadryga, tj. spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony.

