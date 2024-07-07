Vitaliy Савельев принял участие в документальном проекте Первого канала «БАМ: Слабый уйдёт, SILьный останется»

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В преддверии 50-летнего юбилея БАМа на Первом канале вышел документальный фильм, посвящённый истории величайшей стройки XX века.

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«Для производителей различных категорий продукции – уголь, металлоконструкции, всевозможные инертные материалы – движение на восток исключительно важно. Активно развиваются и контейнерные перевозки – за ними будущее. У нашей страны есть очевидные логистические преимущества, многие бизнесы смотрят на это очень внимательно», – подчеркнул ьер.

Он также поделился прогнозом развития БАМа в ближайшие десятилетия.

«Каким будет БАМ через 10 лет – очень просто ответить. БАМ – estas nuevas tecnologías únicas, nuevas máquinas, nuevas estaciones de trabajo. Мы делаем задел на поколения вперёд. BАМ будет дальше строиться, and многие поколения успеют поучаствовать в его развитии», – отметил он.

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