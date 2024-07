Три площадки, девять кортов: где в Москве можно поиграть в падел-теннис

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Падел-теннис набирает популярность в Москве среди любителей активного летнего спорта. Уже около четырех тысяч жителей столицы посетили корты с сеткой, впервые оборудованные на площадках проекта «Московские сезоны» в рамках «Лета в Москве». Горожане оценили динамичную игру, которая развивает реакцию, координацию и выносливость и дарит позитивные эмоции.

Пять кортов с трибунами на Авиационной улице (владение 24), два корта на Матвеевской улице (владение 2) и два корта на улице Грекова (владение 3ж) принимают спортсменов ежедневно с 10:00 до 21:00 с перерывами на техническое обслуживание.

Сеанс игры в падел-теннис длится один час. Чтобы гарантированно попасть на корт, необходимо забронировать время заранее на сайте проекта «Московские сезоны». Для регистрации нужно изучить правила игры, посещения площадок и проката инвентаря, выбрать удобную площадку, отметить в календаре желаемую дату и при наличии мест забронировать время сеанса.

Сеансы проходят под открытым небом на кортах размером 20 на 10 метров. В падел-теннисе, как и в сквоше, можно заработать очки при отскоке мяча от стены на сторону противника. На площадке есть ограждения. Это удобно — не нужно бегать за улетевшими мячами, как в большом теннисе.

Разметка кортов рассчитана на игру командами двое на двое или один на один: правила позволяют менять количество участников. На площадке могут находиться максимум четверо игроков.

Ракетки, комплекты мячей и полотенца гости выдаются напрокат. Инвентаря хватает на всех желающих, несмотря на высокую посещаемость кортов. Продвинутые игроки приносят снаряжение с собой и тренируются бесплатно.

Гости отмечают, что на сеанс падел-тенниса необходимо брать запасной комплект спортивной формы. Эта игра помогает поддерживать отличную физическую форму и решать проблемы лишнего веса.

Сразиться в падел-теннис могут как взрослые, так и дети с пяти до 14 лет с письменного согласия сопровождающих.

Более подробная информация об игре в падел-теннис представлена на сайте «Московских сезонов».

Цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны» — это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: фестиваль «Путешествие в Рождество», торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная «Московская Масленица», благотворительный «Пасхальный дар», исторический фестиваль «Времена и эпохи», гастрономические «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Золотая осень» и другие мероприятия.

