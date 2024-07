Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В олимпийском комплексе «Лужники» 6 июля пройдет День московского спорта. Там организуют более 20 тематических площадок, которые будут посвящены экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и даже сборке кубика Рубика.

В программе фестиваля турниры и показательные выступления известных атлетов, возможность пообщаться с ними, а также поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах. Любители единоборств смогут принять участие в тренировке по фитбоксу и узнать секреты мастерства серебряного призера Олимпийских игр по боксу Роя Джонса-младшего.

На празднике зарегистрируют два рекорда России — это самая массовая тренировка по стретчингу и самый масштабный турнир по настольному теннису. Тренировку по стретчингу проведет гимнастка, спортивный блогер и основательница сети фитнес-студий Самира Мустафаева.

Гости праздника смогут встретиться с любимыми спортсменами на фан-встречах. Среди них Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александра Трусова и многие другие звезды спорта.

Для самых маленьких откроется специальная площадка, на которой проведут мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия.

Кроме того, состоится концерт с участием популярных исполнителей.

Праздник начнется в 11:00. Организатор — столичный Департамент спорта.

Все мероприятия будут бесплатными. Для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация. Все подробности — на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI