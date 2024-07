Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В марте в столице выбрали 30 амбассадоров сообщества «Волонтеры Москвы». Они не только активно занимаются добровольческой деятельностью и помогают городу, но и делятся знаниями с другими.

«У столичных добровольцев есть 30 наставников, друзей-амбассадоров, которые с радостью готовы ответить на вопросы о волонтерстве и поддержать москвичей, делающих только первые шаги в этом направлении. Это люди с большим опытом, знаниями и навыками, которые не только помогают родному городу, но и готовы научить других», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Амбассадоры задают новые тренды в сфере развития культуры добрых дел, работают над социальными и креативными проектами, а также помогают участникам движения знакомиться друг с другом, общаться и объединяться для решения задач. Кроме того, они рассказывают о достижениях сообщества на различных фестивалях и во время стажировок не только в Москве, но и в других регионах страны.

С конца марта амбассадоры помогли провести более 320 мероприятий, а также 30 «Добрых уроков», на которых знакомили с волонтерством юных горожан. При их поддержке прошли такие парад Победы, фестиваль «Пасхальный дар», акция «Ночь в музее» и Спортивные игры стран БРИКС. Сейчас амбассадоры помогают на Международной выставке-форуме «Россия» и участвуют в акции «Москва помогает». Высокий статус позволяет им попробовать все возможности в мире добровольчества, принять участие в организации масштабных конференций, форумов, фестивалей и других крупных мероприятий.

Так, на счету Анны Просверниной уже более 200 мероприятий. Она дважды была в Беларуси вместе с волонтерами гуманитарной миссии «Добро», делилась опытом создания безбарьерной среды и современными методиками работы с людьми с ограниченными возможностями. Анна также проводила творческие мастер-классы с представителями старшего поколения, педагогами и ребятами из специальных детских садов и школ. Кроме того, в марте этого года она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» в качестве тренера и координатора волонтеров.

«Самые трогательные моменты для меня — искренние признания детей, которые делятся своими впечатлениями и эмоциями от занятий. До сих пор в памяти улыбка девочки, которая не улыбалась много лет, шевеление пальчиков, которые редко двигаются. Счастье — это когда на ушко мне признались, что раньше жить не хотелось, а теперь смысл жизни появился. Было трудно это слышать от подростка, потерявшего родителей. Сейчас этот юноша — успешный человек и счастливый папа, который мечтает стать прадедушкой. Добро творит чудеса, а волшебники — это волонтеры», — поделилась Анна Просвернина.

К добровольчеству амбассадор привлекает и свою дочь Марию. Они вместе участвовали в конкурсе «Большая перемена» и акции «Москва помогает», были волонтерами на первой Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта и в штабе по встрече ветеранов ко Дню Победы.

«Это потрясающе, когда рядом с тобой родной и любимый человек и можно помогать вместе, обсуждать задачи и делать этот мир добрее. Волонтерство научило меня быть смелой и верить в чудеса, открываться всему новому. Стараюсь никогда не забывать, что люди — это самое ценное, что есть в жизни каждого человека», — рассказала Анна.

В ее планах — поделиться возможностями столичного волонтерского движения не только с москвичами, но и с жителями других регионов.

Познакомиться с остальными амбассадорами можно на сайте сообщества «Волонтеры Москвы». В каждой карточке участника есть ссылки на их личные блоги.

Узнать больше о добровольческой деятельности в столице можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Сергей Собянин: Более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерствомБолее 12,4 тысячи волонтеров помогают на выставке «Россия»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI