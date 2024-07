Семейные чтения, научные шоу, командные игры: что ждет гостей фестиваля «Вместе с городом!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице в третий раз проводится интеллектуальный фестиваль «Вместе с городом!». В этом году он проходит в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве».

Основной темой фестиваля стал Год семьи. С 12:00 до 19:00 по субботам и воскресеньям на выбранной площадке будут проводиться интеллектуальные мероприятия. Среди них лекции, мастер-классы, семейные чтения, научные шоу для всех возрастов, а также командные и настольные игры, рассчитанные на детей и их родителей.

Мини-фестивали будут проходить в парках и прогулочных зонах Москвы. Всего запланировано 40 однодневных развлечений в разных районах столицы, в том числе Бабушкинском, Левобережном, Митине, Лианозове, Лефортове, Печатниках и других, а также в Троицке и Зеленограде.

Так, сотрудники столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры объяснят, как правильно пользоваться электросамокатами, гироскутерами и другими подобными средствами передвижения, если хочется прокатиться всей семьей. Психологи Юлия Антонова и Вера Федорова поделятся взглядами на особенности взаимоотношений между разными поколениями, а также секретами воспитания подростков. Зоопсихолог и ветеринарный врач Ксения Михайлова расскажет, как воспитывать питомцев в домах, где есть маленькие дети, эксперт по цифровизации бизнес-процессов Елена Дагер поведает о возможностях искусственного интеллекта в процессе образования. А стилист и историк моды Александр Крашенинников объяснит, из чего складывается стиль современной семьи — от одежды и интерьерных решений до способов совместного проведения досуга.

Артисты театра и кино Вадим Норштейн и Екатерина Богучарская представят музыкально-поэтическую композицию «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» по одноименному произведению Александра Пушкина под музыку Петра Чайковского и Антонио Вивальди. Художник Денис Комаров проведет мастер-класс, во время которого дети напишут портреты своих родителей и поработают над гигантской раскраской «Город моей мечты». Колорист Юлия Червоненко поможет подобрать цвета одежды, подходящие к внешности, и предложит удачное сочетание вещей для гардероба.

Одним из самых захватывающих событий фестиваля станет химическое научное шоу арт-команды «Чудные штуки». Ведущие расскажут, что такое сухой лед, покажут возможности жидкого азота, раскроют секреты приготовления с его помощью вкусного мороженого и даже угостят этим лакомством. На стыке химии и творчества пройдет мастер-класс по цианотипии. С помощью специального раствора солей металлов и ультрафиолетовых лучей летнего солнца участники создадут отпечатки собранных в парке трав и листьев.

Тренеры-гимнасты из школы «Олимпия старт» помогут гостям раскрыть спортивные таланты. А те, кто готов к соревнованиям, примут участие в занимательных семейных стартах, в программу которых войдут гонки наперегонки в мешках, преодоление тоннелей и командная транспортировка больших пицц. Также можно будет сразиться в гигантские шашки, боулинг и дженгу.

Передвижная экспозиция «Город на ладони» расскажет об интересных и полезных городских мобильных приложениях. Желающим помогут установить их и освоить ключевые функции.

Фестиваль «Вместе с городом!» продлится до 8 сентября. Подробная программа и расписание мероприятий представлены на сайте.

