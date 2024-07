Проекты «Город открытий» и «Играй в Москву» стали победителями всероссийской премии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Профориентационный образовательно-туристический проект «Город открытий» стал победителем Первой всероссийской премии «Больше чем путешествие». Его признали лучшим в номинации «Больше чем тур: научно-инновационный». Кроме того, специальная программа для юных путешественников и их родителей «Играй в Москву» одержала победу в номинации «Больше чем семейный проект».

Премия присуждается в области развития молодежного туризма и включает в себя 15 официальных номинаций. В список финалистов номинации «Больше чем тур: научно-инновационный» вошло пять проектов из разных регионов страны, которые направлены на знакомство молодежи с научными и инновационными технологиями, посещение цифровых кластеров, ИТ-парков, научных и студенческих центров.

Финалистами номинации «Больше чем семейный проект» стали инициативы, развивающие семейный туризм и отвечающие актуальным запросам родителей и детей. Среди них — спортивные фестивали и туристические курсы, пространства для семейного отдыха и культурно-образовательные программы.

Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли профессионалы индустрии туризма и гостеприимства, руководители общественных объединений, партнеры премии и государственные деятели. Одним из основных критериев оценки жюри стало то, насколько заявленный проект соответствует актуальному запросу молодежной аудитории.

«Город открытий» — флагманский проект Москвы в сфере детского и подросткового туризма. Его уникальная методология заключается в сочетании профориентации и увлекательных поездок по нескольким городам страны. Проект реализуется с 2020 года, за это время к нему присоединились более 10 тысяч школьников со всей России. Они побывали в офисах столичных ИТ-компаний, ведущих вузах, технопарках, изучили достопримечательности Москвы. В 2024 году «Город открытий» стал призером в номинации «Лучший проект в сфере дополнительного образования» Первой национальной профориентационной премии «Россия — мои горизонты».

Программа «Играй в Москву» объединяет интерактивные семейные маршруты по столице. Они включают в себя более 90 достопримечательностей и свыше 200 игровых заданий. Выполняя их, дети и взрослые знакомятся со знаковыми местами и историей города, а также получают специальные стикеры в точках, отмеченных на карте. Заполненную карту с наклейками можно показать любому сотруднику туристско-информационного центра Москвы, и он выдаст путешественнику сувенир. Картами программы уже воспользовались более 360 тысяч семей.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Москва была признана столицей детского туризма на 2024 год, а также стала обладателем премии Russia Travel Awards как лучший регион для семейных путешествий.

Город реализует крупные программы для детского отдыха и образования — образовательно-туристический проект «Город открытий» и программу «Играй в Москву». «Город открытий» действует в рамках национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Путешествовать, учиться, выбирать профессию: московский проект «Город открытий» стал популярен в других регионах

