Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице проходит самый масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Его посетители могут поучаствовать в культурных, спортивных, развлекательных и познавательных мероприятиях на более чем 600 площадках.

Какие развлечения подготовили для жителей и гостей столицы на 6 и 7 июля, — в этом материале.

Поиграть в шахматы, выполнить нормативы ГТО и заняться роллер-спортом

Возле исторической выставки на Гоголевском бульваре до 8 сентября проходит проект «Шахматный бульвар». В выходные три раза в день будут проводить турниры по швейцарской или круговой системе в семь туров с контролем времени, где по итогам каждого этапа участникам начисляются зачетные очки. Необходима предварительная регистрация на сайте Федерации шахмат Москвы.

Кроме того, можно присоединиться к проекту «ГТО в парках» и выполнить нормативы в 10 парках столицы. Спортсменов ждут 6 и 7 июля с 10:00 до 11:00 — на тренировке, а с 10:00 до 14:00 — на выполнении нормативов ГТО.

Горожане в возрасте старше 18 лет могут принять участие в тренировках с профессиональными инструкторами Мосгорспорта, а все желающие от шести лет — проверить себя и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Зарегистрироваться на тренировку и выполнение нормативов ГТО, а также узнать, на каких площадках проходят мероприятия, можно здесь.

Еще в рамках фестиваля 7 июля в 19:00 состоится тренировка по роллер-спорту. Это передвижение на роликах с выполнением различных комбинаций. Регулярные тренировки улучшают баланс и координацию. Занятия пройдут в парках «Ходынское поле», «Зюзино» и «Сокольники», «Красная Пресня», ВДНХ, «Печатники», «Сосенки», Олимпийской деревни, ландшафтном парке «Митино», а также в Зеленограде по адресу: Центральная площадь, дом 1.

Заняться стретчингом, барре, укрепить спину и не только

Тренировки для развития гибкости и на укрепление мышц спины состоятся на разных живописных площадках Москвы 6 и 7 июля.

Тренировка для здоровья спины пройдет в субботу с 11:00 до 11:45 на пляже «Строгино Wake Park» и с 14:00 до 14:45 в зоне отдыха «Белое озеро», а в воскресенье — с 11:00 до 11:45 на территории Большого городского пруда в Зеленограде.

Стретчинг состоится в субботу с 14:00 до 14:45 в парке «Мещерский», у Большого городского пруда в Зеленоградеи на пляже «Строгино Wake Park», с 11:00 до 11:45 — в зоне отдыха «Тропарево», а в воскресенье — с 14:00 до 14:45 в зонах отдыха «Левобережье» и «Белое озеро».

Позаниматься барре приглашают в субботу с 11:00 до 11:45 в зоне отдыха «Белое озеро», а в воскресенье — с 11:00 до 11:45 в зоне отдыха «Тропарево» и на пляже «Строгино Wake Park». Это занятие сочетает в себе интенсивные тренировки с использованием элементов классической хореографии, функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги.

Вход на пляжные тренировки свободный, регистрация будет организована на месте перед тренировкой. Расписание можно узнать на сайте.

Кроме того, горожан приглашают посетить занятие по растяжке в рамках проекта «Спортивные выходные» в субботу с 17:00 до 18:00 на 24 фестивальных площадках, а в воскресенье — с 10:00 до 11:00 в 25 парках Москвы. Тренировки бесплатные, выбрать удобное место и зарегистрироваться можно на сайте.

Занятия по растяжке также пройдут в воскресенье на крышах районных центров «Эльбрус», «Янтарь», «Орбита» и «Марс». Начало каждого в 11:45. На занятие нужно взять с собой коврик, воду и головной убор. Регистрация — тут.

Еще можно заняться пляжным теннисом, тетерболом, фрисби и посетить музыкальную программу. Гостей ждут 7 июля с 10:00 до 15:00 в парке «Мещерский», на пляже «Строгино Wake Park», в зонах отдыха «Левобережье», «Тропарево» и «Белое озеро», а также у Большого городского пруда в Зеленограде.

Испытать удачу в игре «Камень, ножницы, бумага» и посетить винтажный маркет

Одним из самых ярких и увлекательных событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» стал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Принять в нем участие могут все желающие в возрасте старше шести лет. Зарегистрироваться администраторы соревнования помогут на месте.

Каждый день играть приглашают на флагманскую площадку на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 20:00. По воскресеньям проводится недельная квалификация. Кроме того, каждый день команда чемпионата посещает три площади в округах. Уже известны имена десяти финалистов, которые сразятся за главный приз — миллион рублей. Всего в последний тур пройдут 48 претендентов. В воскресенье, 7 июля, в 12:00 состоится окружной финал по ЗАО.

6 июля с 10:00 до 12:00 посетителей ждут на площадке для выгула собак на Никулинской улице (дом 23, корпус 1), с 14:00 до 16:00 — на площадке, расположенной на пешеходном бульваре на улице 26 Бакинских Комиссаров (дом 7, корпуса 3–5), а с 18:00 до 20:00 — на воркаут-площадке на проспекте Вернадского (дом 127). Финал пройдет 7 июля в 12:00 на фестивальной площадке на Мичуринском проспекте (Олимпийская Деревня, владение 4).

Помимо этого, всех желающих приглашают на винтажный маркет на Чистых прудах. Здесь можно прикоснуться к дорогим сердцу вещам времен Советского Союза.

Посетителей ждет смена экспозиции. Многие прилавки заполнятся атрибутикой легендарной Олимпиады-80, которая началась 19 июля 44 года назад. Тут получится найти редкие значки, любимых с детства мишек, а также аксессуары и одежду с заветными кольцами того памятного события.

Посетить джазовый концерт, заняться танцами, живописью и спортом

Все желающие могут принять участие в танцевальном кей-поп-фестивале. Он пройдет на улице Лужники (дом 24, строение 1). Организаторы сделают подборку из фрагментов популярных песен, хореография которых известна большинству фанатов корейской культуры.

Еще гости фестиваля могут посетить курортные танцы, которые пройдут с 18:00 до 20:00 на проспекте Андропова (дом 11). Участники мероприятия не только увидят профессиональные выступления, но и присоединятся к общему танцевальному флешмобу и продемонстрируют свое мастерство.

Для тех, кто любит творчество, подготовили мастер-класс по живописи «Солнечное лето».Он начнется в парке 40-летия Победы 7 июля в 16:00 и продлится два часа. Создать уникальную картину поможет приглашенный эксперт.

Проект «Спортивные выходные» проведет два мероприятия 6 июля. Йогой можно будет заняться с 10:00 до 12:00 в летнем кинотеатре парка Олимпийской Деревни, а принять участие в танцевальной тренировке — с 18:00 до 20:00 на сцене фестивальной площадки на Сухонской улице.

Сделать аквагрим, поиграть в реставрацию Москвы и расписать керамическую плитку

Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классе «Московские узоры»: они выберут понравившийся рисунок, который мастер нанесет на лицо с помощью гипоаллергенных красок. Желающих ждут 6 июля с 12:00 до 14:00 в шале анимации № 1 на улице Грекова и 7 июля с 12:00 до 14:00 в шале анимации № 2 на Профсоюзной улице.

Еще жители и гости столицы смогут принять участие в деловой игре «Отреставрируй Москву». Игроки станут полноправными участниками процесса реставрации объектов культурного наследия города. Каждый выберет историческое здание и пройдет все этапы — от составления проекта до приспособления памятника архитектуры к современной жизни. Участников ждут необычные повороты событий, взаимодействие с другими игроками и подсчет прибыли.

Всех желающих ждут 6 июля с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 в шале анимации № 3 на Профсоюзной улице, а также с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 в шале анимации № 2 на улице Перерве.

Помимо этого, 6 июля с 14:00 до 16:00 в шале анимации № 2 на Профсоюзной улице пройдет мастер-класс по росписи керамической плитки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI