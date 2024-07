Облачно и жарко: прогноз погоды на ближайшие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие дни в столице будет по-прежнему тепло. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность.

В субботу, 6 июля, воздух днем прогреется до 23–25 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17–19 градусов, возможны дожди и грозы.

Днем в воскресенье, 7 июля, температура вновь повысится — температура составит плюс 26–28 градусов, осадков не ожидается. Ночью станет прохладнее — от 12 до 14 градусов выше нуля.

С понедельника, 8 июля, в столицу вернется жара. Днем ожидается плюс 28–30 градусов, осадки не прогнозируются. Ночью будет от 16 до 18 градусов выше нуля.

До 30 градусов тепла воздух прогреется и днем во вторник, 9 июля. Ночью температура опустится до плюс 15–20 градусов.

Жарко в столице будет и в среду, 10 июля. Термометры покажут днем 25–30 градусов выше нуля, существенных осадков не ожидается. Ночью столбики опустятся до плюс 15–20 градусов.

Чтобы избежать перегрева в жаркие дни, следует соблюдать меры безопасности. Врачи советуют пить больше воды, не есть жирную, острую и тяжелую пищу. Носить лучше светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка). Важно также не забывать про головные уборы.

