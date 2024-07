Начался прием заявок на участие в I Московском международном фестивале молодежного кино «Высоко»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Начался прием заявок на I Московский международный фестиваль молодежного кино «Высоко». Он пройдет с 27 августа по 1 сентября в столице и объединит создателей молодежного кино актуальных жанров — киномюзиклов, драм о взрослении и многих других. Фестиваль организует Киностудия имени М. Горького в рамках проекта «Москва — город кино» на базе Московского кинокластера в структуре столичного Департамента культуры.

Заявку на участие могут подать авторы российских и зарубежных игровых, документальных, экспериментальных, научно-популярных, учебных и образовательных фильмов, которые предназначены для кинотеатральных, телевизионных и онлайн-показов. Картины должны быть посвящены теме взросления молодежи и вопросам, волнующим подрастающее поколение. Прием заявок продлится до 5 августа на сайте.

«В рамках фестиваля запланирована внеконкурсная программа. Талантливые участники шести международных киноэкспедиций “Кинокампуса Горького” в Сербию, Армению, Турцию, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан представят короткометражные фильмы, снятые в рамках кинопутешествий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Оценивать работы будет зрительское жюри, в состав которого войдут и представители молодого поколения — повлиять на результат смогут и юные зрители.

Больше узнать о программе мероприятия и о его площадках можно будет на сайте фестиваля.

Киностудия имени М. Горького ведет свою историю с 1915 года. В золотой коллекции компании сотни фильмов, которые составляют культурное наследие России. Среди них «А зори здесь тихие», «Добровольцы», «Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо», «Тихий Дон», «Офицеры», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе», «Морозко», «Вам и не снилось…», «Королевство кривых зеркал», «Гостья из будущего» и многие другие.

В 2023 году легендарная студия страны перешла из федеральной собственности в собственность столицы. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Это решение позволило продолжить модернизацию кинокомпании уже в рамках московского кинокластера.

