Национальные костюмы и необычные инструменты: творческие коллективы со всей страны выступят на фестивале «Вкусы России»

В рамках проекта «Лето в Москве» на площади у входа на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России».Помимо деликатесов, произведенных отечественными компаниями, гостей ждет сценическая программа, в которой примут участие народные коллективы со всех уголков страны. Зрители узнают о мифах и сказаниях разных народов, познакомятся с их богатой и разнообразной культурой.

7 июля в 11:00 на сцену выйдут творческие коллективы «Тверичане» и «Жар-птица» из Тверской области. В 14:00 выступит группа «Ярмарка» из Ленинградской области с фольклорными композициями в современной обработке. В 15:00 зрителей ждет аутентичный вокал башкирских певцов Фагима Тукумбетова и Руслана Кирамова, а в 19:00 — стилизованные народные танцы в исполнении ансамбля «Контраст» из Алтайского края.

8 июля в 11:00 гости снова могут увидеть представление ансамбля «Контраст», а в 12:00 в программе государственный ансамбль песни и танца «Русский Север» из Вологодской области. В 14:00 выступит известный баянист, лауреат международных конкурсов, артист Курганской областной филармонии Петр Бабин. А в 19:00 гости услышат завораживающие старинные напевы под аккомпанемент северных бубнов ненецкого дуэта «Тэмобой» и станут свидетелями обрядового театрализованного действа фольклорного ансамбля из Салехарда «Вы’сей» («Сердце тундры»). С помощью пантомимы, песен и танцев артисты представят повадки зверей и звуки далекой северной природы: гомон птиц, рев моржа, крики чаек.

9 июля в 14:00 выступит адыгейский певец Адам Карданов. Его выступление пройдет в хореографическом сопровождении Беллы Новиковой и Давлета Киржинова. В 17:00 гости услышат народные хиты в исполнении артистов ансамбля «Калина» из Тамбовской области, а в 19:00 увидят изящные восточные танцы, подготовленные московским коллективом «Ясея».

14 июля в 15:00 на сцену выйдут участники столичного ансамбля «Звартноц». Они исполнят танцевальные номера в народных костюмах и сценические композиции. Кроме того, гости услышат звуки дудука и кларнета — необычный концерт даст музыкант и композитор Норайр Барсегян.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» продлится с 6 по 14 июля. В этом году в нем принимают участие свыше 300 производителей из более чем 70 регионов страны. Посетителям предложат попробовать алтайское карпаччо из марала, пензенский кленовый сироп, камчатский папоротник, курицу по-херсонски в сметане, закуску по-лугански и другие блюда. В торговых шале представят пять тысяч деликатесов отечественных производителей.

Фестиваль проводят при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Москвы. Он станет новым этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которая реализуется по поручению Президента России с 2020 года.

