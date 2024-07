Направлять и поддерживать друг друга: спортивные семьи Москвы — о тренировках, силе воли и мотивации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пробежки вдоль набережных, занятия на уличных тренажерах, посещение бесплатных тренировок в парках — все больше москвичей ведут активный образ жизни. Этому способствует и развитие спортивной инфраструктуры столицы: в городе строят новые спорткомплексы, открывают бассейны и ледовые арены. За занятиями можно застать не только взрослых, но и детей. А в некоторых семьях тренировки становятся традицией.

В преддверии Дня московского спорта, который состоится 6 июля в олимпийском комплексе «Лужники», корреспондент mos.ru пообщался с профессионалами и любителями и узнал, где найти мотивацию заниматься физкультурой, как привить детям любовь к активному образу жизни и достигнуть вместе с ними любых вершин.

Стихия воды и семейные традиции

В семье Раисы и Сергея Гальпериных тренировки — часть профессии. Он — мастер спорта международного класса, она — заслуженный тренер России. Вот уже больше 40 лет супруги работают с будущими чемпионами столицы по прыжкам в воду. Они учат юных воспитанников покорять многометровые вышки.

«Спорт был с нами с самого начала, ведь познакомились мы в далеком 1982 году в одном из московских бассейнов, где Сергей тренировался, а я преподавала. Потом и он устроился тренером, стали помогать друг другу в работе. Так началась наша история», — рассказывает Раиса Гальперина.

В 1984 году Раиса и Сергей поженились, а спустя год родился их первый сын Глеб. Молодые родители много работали и брали мальчика на тренировки. Почти с пеленок Глеб проводил немало времени в бассейне и уже к пяти годам твердо решил, что тоже станет профессиональным спортсменом.

«Я ни минуты не сомневался: с этим спортом вырос и, казалось, по-другому быть не могло. В шесть лет начал тренироваться, затем отправился на первые сборы. На них каждый понимает, насколько ответственно быть спортсменом, и учится самостоятельности. А дальше уже строил карьеру и всегда чувствовал поддержку семьи», — говорит Глеб Гальперин.

Сегодня он заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион России. Свою любовь к спорту Глеб Гальперин передал и сыну. Шестилетний Платон тоже мечтает прыгать с трамплина и проводит на тренировках почти каждый день.

«Прыжки в воду — уникальный вид спорта. Это сочетание гимнастики и хореографии, батутной и акробатической подготовки. Здесь развивается физическая форма, воспитываются характер и сила духа. Этот спорт не терпит страха, он про большую высоту, выносливость, дисциплину, но при этом дарит ощущение полета, соединяет стихии», — добавляет Глеб Гальперин.

В смешении стихий свое призвание нашел и младший сын Раисы и Сергея Гальпериных Егор. По примеру брата он занимался в бассейне, а позже стал строить карьеру спортсмена. Сейчас Егор Гальперин — мастер спорта и тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам в воду государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Московское городское физкультурно-спортивное объединение».

«Это здорово, когда семью объединяет общее дело, одна традиция. Мы хотели, чтобы наши дети достигли высот, чтобы услышали гимн своей страны, стоя на пьедестале. И на этом пути их поддерживали. Помню, как наворачивались слезы, когда я смотрела и понимала: сын выигрывает. А вообще поддержка — еще одна наша семейная традиция. Мы всегда стараемся приехать на соревнование, посмотреть, поболеть. А когда далеко друг от друга, включаем прямой эфир», — говорит Раиса Гальперина.

Именно поддержка помогла супругам пронести любовь к спорту через поколение, считает собеседница mos.ru. Она и сегодня с удовольствием подсказывает внуку, как освоить сложные техники и чему еще стоит поучиться.

«Платон пока маленький и, может, в будущем решит не строить спортивную карьеру, но тренировки обязательно оставят свой отпечаток. Дети, которые заняты спортом, исходя из моего опыта, становятся ответственнее и целеустремленнее своих сверстников, поэтому важно, чтобы ребенок нашел себя в чем-то. А для этого стоит показать ему, какие направления существуют: отвести на футбол, хоккей, поставить на лед. И он обязательно выберет то, что ему близко», — добавляет Раиса Гальперина.

Узнать подробнее о том, как выбрать вид спорта для юных москвичей, можно на портале mos.ru.

Один за всех, и все — на тренировку

Потянуться, улыбнуться и настроиться на позитив — вот секрет продуктивного дня и хорошего настроения. А еще не стоит забывать про зарядку, прогулки на свежем воздухе и тренировки, считают в семье Антоновых. История Екатерины и Алексея началась почти 20 лет назад. Будущие супруги учились в одной школе и немало времени проводили в спортивном зале. Он играл в футбол, она забрасывала мячи в баскетбольную корзину. Сегодня пара воспитывает семерых детей и на собственном примере показывает им, как важно быть активными.

«Мы не представляли жизнь без спорта и интересных открытий. Это нас и сплотило. В 2008-м поженились, а через полгода родился наш первый ребенок. Сегодня муж работает инженером, я — бухгалтер, но спорт, как и раньше, нас объединяет», — рассказывает Екатерина Антонова.

Даже будучи родителями семерых детей, супруги продолжают тренироваться. Так, Екатерина при поддержке региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» открыла бесплатную баскетбольную секцию для многодетных. Вдохновившись маминым хобби, в баскетбол стал играть и старший сын Антоновых Егор. С удовольствием дети последовали и примеру Алексея. Пятилетний Демид, как и папа, стал заниматься футболом, а 13-летнюю Анфису глава семьи научил кататься на сноуборде и роликах. Зимой юная спортсменка покоряет снежные вершины, а в теплое время года катается по извилистым дорожкам в столичных парках.

«Я горжусь своей семьей и хочу быть похожей на родителей. От папы я бы взяла смелость и силу, а от мамы — целеустремленность и ловкость. Они многому нас учат и показывают, как важно не сидеть на месте, а двигаться вперед. И сейчас кажется, что по-другому уже не бывает. Мы вот даже лето проводим активно. По утрам вместе ходим на пробежку. Не пропустили еще ни дня!» — говорит Анфиса Антонова.

Вместе с сестрами Маргаритой, Аксиньей и Марфой она посещает секции по чирлидингу и легкой атлетике. Свободное от тренировок и уроков время девочки тоже проводят активно. Вместе с родителями и братьями они участвуют в городских спартакиадах и окружных соревнованиях, проверяют силы в командных играх и даже ежегодно сдают нормативы. Интересно, что почти у всех в семье есть золотой значок ГТО. Антоновы — постоянные участники спортивных мероприятий, которые проводит Объединение многодетных семей города Москвы.

«Все, конечно, начинается с родителей. Главное — быть для детей примером, вдохновлять их, направлять и поддерживать. Мы не профессионалы, но стремимся показывать, как много пользы и радости приносит активный образ жизни. Спорт — это не только про соревнования, но и про самочувствие, хорошее настроение и уверенность в себе. Вот самая главная мотивация», — подчеркивает Екатерина Антонова.

В копилке семейных побед есть и еще одна, очень значимая. Антоновы стали героями национального проекта «Год семьи», а социальная реклама с их фотографией украсила баннеры по всему городу.

«Здорово, если наш пример вдохновит другие семьи выбрать для себя что-то активное и увлекательное, ведь в Москве для этого есть все возможности. Доступны поля и корты, в каждом дворе — спортивные площадки или зоны воркаута. Самое главное — выбрать то, что нравится, и вперед — за результатами!» — добавляет собеседница mos.ru.

