Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Пробежки вдоль набережных, занятия на уличных тренажерах, посещение бесплатных тренировок в парках — все больше москвичей ведут активный образ жизни. Этому способствует и развитие спортивной инфраструктуры Stolyцы: в городе строят новые спорткомплексы, открывают бассейны и ледовые арены. За занятиями можно застать не только взрослых, но и DETEй. А в некоторых семьях тренировки становятся традицией.

En el pasado Дня московского спорта, который состоится 6 июля в олимпийском комплексе «Лужники», корреспондент mos.ru пообщался с профессионалами и любителями и , где найти мотивацию заниматься физкультурой, как привить детям любовь к активному образу жизни и достигнуть вместе с ними х вершин.

Стихия воды и семейные традиции

В семье Раисы и Сергея Гальпериных тренировки — часть профессии. Он — мастер спорта международного класса, она — заслуженный тренер России. Вот уже больше 40 лет лет супруги работают с будущими чемпионами столицы по прыжкам в воду. Они учат юных воспитанников покорять многометровые вышки.

«Sport был с нами самого начала, ведь познакомились мы в далеком 1982 году в одном из московских бассейнов, где Сергей, а я преподавала. Потом и он устроился тренером, стали помогать друг другу в работе. Так началась наша история», — рассказывает Раиса Гальперина.

En 1984, Раиса y Сергей поженились, а спустя год родился их первый сын Глеб. Молодые родители много работали и брали мальчика на тренировки. Почти с пелеконке Глеб проводил немало времени в бассейне уже к пяти годам твердо решил, что тоже станет профессиональным с портсменом.

«Я ни minуты не сомневался: с этим вырос вырос и, казалось, по-другому быть не могло. В шесть лет начал тренироваться, затем отправился на первые сборы. На них каждый понимает, насколько ответственно быть портсменом, и учится самостоятельности. А дальше уже строил карьеру и всегда чувствовал поддержку семьи», — gobernador Gléb Galperin.

Сегодня он заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, двукратный чемпион мира и Европы, чеmpion России. Свою любовь к спорту Глеб Гальперин передал и сыну. Шестилетний Платон тоже мечтает прыгать с трамплина y проводит на тренировках почти каждый день.

«Прыжки в воду — уникальный вид спорта. Estos son ejercicios de gimnasia y coreografía, ejercicios de batuta y acrobacias. Здесь развивается физическая форма, воспитываются характер и сила духа. Este deporte no es un deporte adecuado, pero no es necesario practicar disciplina alguna, pero no es necesario practicar deporte alguno. т стихии», — добавляет Глеб Гальперин.

В смешении стихий свое призвание нашел и младший сын Раисы и Сергея Гальпериных Егор. Si primero hay un jugador de baloncesto en la piscina, es posible que la máquina de deportes esté instalada. Сейчас Егор Гальперин — maestro deportivo y entrenador preparador de escuelas deportivas olímpicas de reserva en el mundo енного бюджетного учреждения дополнительного образования «Московское городское физкультурно-SPORTIVное объединение».

«Это здорово, когда семью объединяет общее delo, одна традиция. En muchos hoteles, los lugares donde se encuentran los huéspedes, los gimnasios habituales en sus calles, se encuentran en un pedestal. И на этом пути их поддерживали. Помню, как наворачивались слезы, когда я смотрела и понимала: сын выигрывает. А вообще поддержка — еще одна наша семейная традиция. Мы всегда стараемся приехать на соревнование, посмотреть, поболеть. А когда далеко друг от друга, включаем прямой эфир», — говорит Раиса Гальперина.

Именно поддержка помогла супругам пронести любовь к через поколение, считает собеседница mos.ru. Una vez que los usuarios pueden usar ropa, puede utilizar técnicas lentas y algo así como una bolsa de almacenamiento.

«Платeto чаток. Estos deportes, deportes, deportes, deportes, deportes, deportes, deportes, deportes, deportes жно, чтобы ребекон нашел себя в чем-то. Para esto, coloque cada uno de ellos en el lugar que desee: coloque un balón de fútbol, ​​un balón de fútbol y un poste de luz. И он обязательно выберет то, что ему близко», — добавляет Раиса Гальперина.

Узнать подробнее о том, как выбрать вид допорта для юных москвичей, можно en el portal mos.ru.

Cómo crear y guardar archivos: где в Москве можно заниматься плаваниемСобянин: Шесть миллионов москвичей регулярно занимаются физкультурой и SPORT

Один за всех, и все — на тренировку

Потянуться, улыбнуться и настроиться на позитив — вот секрет продуктивного дня и хорошего настроения. A еще не стоит забывать про зарядку, прогулки на свежем воздухе и тренировки, считают в семье Антоновых. Historia Ekateriny y Alexeya comenzaron hace 20 años. Los estudiantes se encuentran en todas las escuelas y no hay niños disponibles en las competiciones deportivas. Он играл в футбол, она забрасывала мячи в баскетбольную корзину. Una vez que haya iniciado sesión en varios detalles y de forma segura, primero deberá activarlos.

«Мы не представляли жизнь без без порта и интересных открытий. Это нас и сплотило. En el año 2008, а через полгода родился наш первый ребекон. Сегодня муж работает инженером, я — бухгалтер, но SPORT, как и RANьше, нас объединяет», — рассказывает Екатерина Антонова.

Si los rodillos se rompen, se producirá un cortocircuito. Так, Екатерина при поддержке региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города москвы» открыла платную баскетбольную секцию для многодетных. Вдохновившись маминым хобби, в антоновых Егор. С удовольствием дети последовали и примеру Алексея. Пятилетний Демид, как и папа, стал заниматься футболом, а 13-летнюю Анфису глава семьи научил научил на сноуборде и . Este deporte deportivo incluye varias versiones, y en el teplo de una categoría de catálogo está situada en un parque infantil.

«Я горжусь своей семьей и хочу быть похожей на родителей. От папы я бы взяла смелость и силу, а от мамы — целеустремленность и ловкость. Они многому нас учат и показывают, как важно не сидеть на месте, а двигаться вперед. И сейчас кажется, что по-другому уже не бывает. Мы вот даже лето проводим активно. По утрам вместе ходим на пробежку. ¡Ne пропустили еще ни дня!» — говорит Анфиса Антонова.

Вместе с сестрами Маргаритой, Аксиньей y Марфой она посещает секции по чирлидингу и легкой атлетике. Свободное от тренировок и уроков время девочки тоже проводят активно. Вместе с родителями и братьями они участвуют в городских спартакиадах окружных соревнованиях, проверяют силы в командных игра х и даже ежегодно сдают нормативы. Interesantemente, что почти у всех в семье есть золотой значок ГТО. Antonovы — постоянные участники спортивных мероприятий, которые проводит Объединение многодетных семей города Москвы.

«Все, конечно, начинается с родителей. Главное — быть для детей примером, вдохновлять их, направлять и поддерживать. My не профессионалы, но стремимся показывать, как много пользы and радости приносит активный образ жизни. Deportes: esto no es necesario para la seguridad, ni para el deporte, ni para el deporte ni para el deporte. Вот самая главная мотивация», — подчеркивает Екатерина Антонова.

В копилке семейных побед есть еще одна, очень значимая. El proyecto nacional alemán “Год семьи”, una aplicación social con un banner fotográfico ucraniano en todo el mundo .

«Здорово, если наш пример вдохновит другие семьи выбрать для себя что-то активное у увлекательное, ведь в Москве для этого ь все возможности. Disponibles en polos y cortes, en la zona deseada: prendas deportivas o zonas de uso. ¡Samoe главное — выбрать то, что нравится, и вперед — за результатами!» — добавляет собеседница mos.ru.

Ловкость, выносливость, позитивные эмоции: чем полезен баскетбол и где в него игратьЛето с пользой для здоровья: стартовал летний сезон программы «ГТО в парках»

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI